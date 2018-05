Sparerunde koster mindst 195 stillinger hos Arla

Her fremgår det, at under spareprogrammet "Calcium" vil Arla spare 400 millioner euro over de næste tre år. Det skal gøre Arla mere konkurrencedygtigt.

- For at opnå dette skal virksomhedens drift og funktioner strømlines. Denne proces er nu begyndt, og vi er startet med globale funktioner som Finance, Legal & it, Corporate Strategy, Member Relations, HR & Corporate Affairs.

- Som et resultat af de ændringer, der er blevet annonceret i dag, forventes det, at 195 stillinger på tværs af de berørte funktioner nedlægges. Det drejer sig fortrinsvis om stillinger i virksomhedens hovedkontor i Aarhus, skriver Arla i meddelelsen.

Sideløbende vil Arla sammenlægge sin osteproduktion i Storbritannien, så produktionen af Cheddar sker i Taw Valley og Lockerbie. Det vil give yderligere 154 fyringer, hvis den plan gennemføres.

- Det er aldrig let at sige farvel til værdsatte kolleger - især ikke under disse omstændigheder, og jeg vil gerne takke dem, der forlader os, for det bidrag, som de har ydet til Arla Foods, og jeg ønsker dem alt godt for fremtiden.

- Vi vil give vores fulde støtte til de kolleger, der er berørt af denne proces, skriver administrerende direktør Peder Tuborgh i meddelelsen.

Allerede i april blev det meldt ud, at Arla skulle slanke forretningen, og at det ville koste medarbejdere.

Mejeriet har iværksat planen efter i lang tid at have været presset på konkurrenceevnen.

Samtidigt har det været ude af stand til at holde trit med sin vigtigste konkurrent, den hollandske mejerisværvægter FrieslandCampina, som præsterer markant højere indtjening end Arla.

Det stod dog ikke klart i april, hvor mange af Arlas 19.000 ansatte globalt planen ville ramme.