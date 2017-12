Spareplaner og flyveglade rejsende giver SAS medvind

På bundlinjen blev det til et resultat før skat på 1,7 milliarder svenske kroner mod 1,4 milliarder svenske kroner i 2015/2016. SAS løftede allerede sløret for en del af regnskabets tal i november.

- Vi kan være taknemmelige for, at flere og flere kunder vælger SAS. Det er et resultat af, at vi hele tiden får nye destinationer. Men det er også fordi, der er en højkonjunktur, som giver flere rejsende.

- Og så har vi fortsat vores spareprogram, så vi har kunnet øge overskuddet også, siger koncerndirektør i SAS Lars Sandahl Sørensen.

Det er ikke mange år siden, at SAS var i dyb krise. Men spareplaner og nye penge har giver SAS bedre grund under fødderne i en grad, hvor Lars Sandahl Sørensen nu kan tale om rekorder, når det kommer til resultater.

- Vi er bestemt ikke fuldstændig ude af krisen. Men vi glæder os over, at vi laver et positivt resultat for tredje år i træk og i år laver det bedste resultat i 20 år.

- Men når det er sagt, så står vi i en ekstrem konkurrencesituation, der kun bliver hårdere, og vi står overfor store investeringer, siger Lars Sandahl Sørensen.