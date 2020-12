Spar Nord køber den danske del af BankNordik

Det oplyser banken i en meddelelse til fondsbørsen. Spar Nord overtager 60.000 kunder, 11 filialer og 132 ansatte.

Spar Nord oplyser, at banken planlægger at fastholde filialer i de byer, hvor BankNordik i dag er.

Der kan dog blive lagt filialer sammen i de områder, hvor begge banker har filialer.

Prisen for handlen er den bogførte værdi af BankNordiks forretning i Danmark plus en ekstrabetaling på 255 millioner kroner.

Handlen skal godkendes af Finanstilsynet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og ventes at være på plads 1. marts næste år.

Spar Nord er blandt de banker i Danmark, som er udpeget som systemisk vigtige finansielle institutter - kaldet Sifi.

Det er banker, der har en størrelse, som vurderes at kunne skabe problemer for dansk økonomi som helhed, hvis deres fundament begynder at skride.

Ud over Spar Nord er det Danske Bank, Nykredit, Nordea Kredit, Jyske Bank, Sydbank og DLR Kredit. I det selskab er Spar Nord blandt de mindste.