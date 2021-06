Soundboks øger salget med over 40 procent i coronaår

Det danske selskab Soundboks, der står bag transportable højttalere, har haft stor fremgang i salget under corona, hvor nattelivet har været lukket ned.

Selskabets årsregnskab viser et salg på 146 millioner kroner. Det er en stigning fra 102 millioner kroner året før. Det viser selskabets regnskab ifølge Berlingske.

Tallene dækker over salget i Europa. I USA har Soundboks et selvstændigt selskab, og alt i alt var salget i hele koncernen på 193 millioner kroner sidste år.

Trods det højere salg har Soundboks stadig underskud. Minusset er dog i 2020 barberet ned til et underskud på 2,7 millioner kroner mod et tab på ni millioner kroner i 2019.

Administrerende direktør Jesper Theil Thomsen fortæller til Berlingske, at fremgangen i salget især skyldes bedre salg i Tyskland og USA, som er selskabets vigtigste markeder.

Selv om der er stigende efterspørgsel på højttalerne, har de været meget omdiskuterede gennem coronaudbruddet, fordi borgere rundt i landet har været generet af høj musik.

Politiet har i weekender med godt vejr haft travlt med at bede unge mennesker skrue ned for musikken, og betjente har i nogle tilfælde beslaglagt soundbokse.

I København er der på grund af blandt andet soundbokse indført forbud mod at spille musik i de sene aftentimer på Havneparken på Islands Brygge, i en del af Fælledparken og i Hørsholmparken.

Her skal al elektronisk forstærket musik stoppe senest klokken 20 på hverdage og søndage samt klokken 22 på fredage og lørdage.

De samme regler er indført i Botanisk Have og Skanseparken i Aarhus.

Jesper Theil Thomsen anerkender, at der er nogle udfordringer med, at nogle spiller meget høj musik med højttalerne.

Han fortæller, at Soundboks har lavet en guide, der hedder "den hensynsfulde fest" og har forsøgt at etablere et samarbejde med flere kommuner.

- Det er noget, som ligger os meget på sinde, men vi mener i sidste ende, at det er kundens eget ansvar.

- Vi vil selvfølgelig gøre, hvad vi kan for at sikre en hensigtsmæssig brug af soundboksen.

- Og det er vigtigt for os at sige, at vi har ikke skabt højttaleren, for at den skal skrues helt op på Islands Brygge. Det anser vi som misbrug af produktet, og vi mener, man skal slå hårdt ned på det, siger Jesper Theil Thomsen til Berlingske.