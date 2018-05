Sosu-assistenter i kommuner får et helt løntrin med nyt forlig

Det står klart, efter at Kommunernes Landsforening (KL) og FOA onsdag er blevet enige om udmøntningen af den såkaldte rekrutteringspulje på lidt over 500 millioner kroner.

- Det er et godt resultat, og jeg tror, at mange af vores faggrupper vil være rigtig tilfredse med, at man nu anerkender dem, fordi løn er jo også en anerkendelse af deres fag og faglighed, siger sektorformand Karen Stæhr fra FOA.

Pengene skal bruges på at give social- og sundhedspersonale og elever højere løn, så det er nemmere for kommunerne at rekruttere og fastholde ansatte.

Kommunerne står nemlig i de kommende år over for store problemer med at skaffe ansatte nok, lyder det fra KL.

- Vi løser ikke alt med det her, men vi tager et vigtigt skridt, siger Michael Ziegler, topforhandler og formand for KL's Løn- og Personaleudvalg.

- Samlet set bliver det væsentligt mere attraktivt at uddanne sig inden for sosu-området, og det er rigtig vigtigt, siger han.

Med onsdagens aftale får sosu-assistenter en lønforbedring på mindst ét løntrin.

Alle sosu-assistenter og hjælpere vil også få højere tillæg og pensionsindbetalinger for at arbejde på skæve tidspunkter samt en ren pensionsforbedring på 0,29 procentpoint.

I alt er der udmøntet 544 millioner kroner, som dækker over en pulje til rekruttering, en mindre pulje til ligeløn og en såkaldt organisationspulje, som FOA har skullet forhandle med kommunerne.

Aftalen gælder 50.000 FOA-medlemmer i kommunerne.

Pengene var allerede afsat i det centrale overenskomstforlig, som FOA og de andre fagforeninger forhandlede på plads med KL 27. april.

Derfor var det et spørgsmål om, hvordan pengene skulle fordeles, der nu er på plads.

En af knasterne var, hvor meget ekstra sosu-hjælperne skulle have oveni de generelle lønstigninger.

En social- og sundhedshjælper har en kortere uddannelse end en social- og sundhedsassistent og en lavere løn. De får ikke helt så meget ud af puljen som assistenterne.

Ifølge Michael Ziegler "rammer det helt rigtigt", fordi det netop især er assistenter, der kommer til at mangle i kommunerne. I FOA havde man dog gerne set, at de fået mere.

- Vi er glade for, at hjælperne får mere end det, vi startede med. De er en rigtig vigtig gruppe ude i kommunerne hos mange borgere, siger Karen Stæhr.

FOA har også forhandlet en pulje på plads på regionernes område. Det skete natten til tirsdag.