Sommerturister fra Tyskland, Island og Norge undgår København

Skuffelsen er stor blandt hovedstadens hoteller, restauranter og oplevelsesindustri, efter at regeringen har besluttet at åbne grænserne for tyske, norske og islandske turister, så længe de ikke overnatter i København.

Men faktisk er det kun en brøkdel af turisterne fra Norge, Tyskland og Island, som overnatter i København, når de besøger Danmark i juli og august.

Tal fra turismeorganisationen VisitDenmark viser, at godt 144.000 indlogerede sig i København og Frederiksberg i 2019, mens de var på sommerferie i Danmark.

Imens overnattede langt størstedelen - omkring 1,35 millioner - uden for København. Det viser et notat, som organisationen har sendt til Erhvervsministeriet.

Tallene er opgjort på baggrund af overnatninger, hvor turister har haft mindst én kommerciel overnatning. Det er altså ikke inkluderet festivalturister og krydstogtturister.

I notatet oplyser VisitDenmark, at turister fra de omkringliggende lande primært søger mod feriehusene, når de besøger Danmark i juli og august.

Tyskere er stærkt overrepræsenteret i Danmark med lidt over en million besøgende sidste år. Langt størstedelen lejer sig ind i et feriehus.

Blandt de resterende cirka 500.000, der kommer fra Norge og Island, er der heller ingen tvivl. Også her opholder størstedelen sig uden for hovedstaden.

Det er fra 15. juni, at nordmænd, tyskere og islændinge igen kan få lov til at være turister i Danmark, har regeringen besluttet.

Grænserne har i lidt over to måneder været lukket for alle, medmindre de har et - for myndighederne - anerkendelsesværdigt formål.

Med de nye rejseregler for turister kommer der til at gælde visse restriktioner. Eksempelvis skal turisterne booke mindst seks overnatninger, og man skal give adressen på sit overnatningssted.

Den indrejsende vil blive afvist ved grænsen, hvis vedkommende viser tydelige sygdomstegn som for eksempel hoste eller feber.