Sommerpakke redder ikke de trængte erhverv

- Det er en stor og vigtig aftale, vi står med. Over 1,6 milliarder kroner går til de hårdt ramte virksomheder, til ældre, til børn og til unge, sagde Simon Kollerup.

Konkret har et flertal i Folketinget vedtaget at genudgive det rejsepas, der giver otte dages ubegrænset rejse til en fordelagtig pris.

Der bliver desuden muligt for gående og cyklende at rejse gratis med indenrigsfærger - også mellem Rønne og Ystad.

Restauranter og hoteller får mulighed for at søge om et beløb på op til 35.000 kroner til at give rabatter eller afholde aktiviteter, ligesom der afsættes en række millionbeløb til forskellige initiativer til gavn for turismen, særligt i hovedstaden.

Pakken er dobbelt så stor som sidste års sommerpakke. Men trods erhvervsministerens forsikring om, at den er en betydelig hjælp, står brancheorganisationer utilfredse tilbage.

Ifølge Dansk Erhverv rækker pakken næppe for de hårdest trængte.

- Turismebranchen er banket tyve år tilbage, så der er virkelig brug for stimuli.

- Især i hovedstaden skal aktiviteten op, for sommeren ser rigtig grå, våd og trist ud, når det gælder antal gæster og indtjening, siger Lars Ramme Nielsen, der er chef for turisme og oplevelsesøkonomi hos Dansk Erhverv i en kommentar.

I pakken er der afsat 125 millioner kroner til en pulje, som hårdt ramte virksomheder som for eksempel hoteller kan søge tilskud fra til "omstilling af virksomheden" efter coronakrisen.

En række initiativer for at fremme turismen sættes desuden i gang, og det skal roses, mener Lars Ramme Nielsen.

Men det er altså ikke nok. Dansk Erhverv havde gerne set et oplevelsesfradrag.

- Det er ingen hemmelighed, at vi havde håbet på nogle større tiltag, som fradrag for oplevelser. Det er noget, der for alvor kan hjælpe de ramte virksomheder.

- De tiltag, vi ser i pakken, er mest af alt et solstrejf i en vandpyt, siger Lars Ramme Nielsen i kommentaren.

Også sommerhusbranchen føler sig underprioriteret.

Carlos Villaro Lassen, der er administrerende direktør i Feriehusudlejernes Brancheforening, siger, at sommerpakken giver ham en "besk smag i munden".

Blandt andet er han skuffet over, at bundfradraget for sommerhusudlejere ikke bliver forhøjet, som det var tilfældet i sommerpakken sidste år.

- Det havde været en væsentlig håndsrækning til feriehusturismen, siger han.

Kystturismen er dog nævnt i sommerpakken. 15 millioner kroner skal bruges på at markedsføre den danske kyst- og naturturisme.

Det er ikke noget, der opmuntrer Carlos Villaro Lassen i nævneværdig grad. Han nævner dog de gratis færgebilletter som et lyspunkt.

- Det er godt for de danske øer og for nogle andre ting. Men det rækker slet ikke til den nedlukning, vi står med i forårssæsonen og frygter fortsætter ind i højsæsonen, siger han.