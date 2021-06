Sommerland vil bygge Danmarks største rutsjebane

Fårup Sommerland investerer tæt på 100 millioner kroner i en ny forlystelse, der kommer til at hedde "Fønix".

Det oplyser forlystelsesparken i en pressemeddelelse.

Med en højde på 40 meter og en længe på 905 meter bliver "Fønix" både den højeste og længste loop-rutsjebane i Danmark.

Den bliver også den hurtigste med en topfart på 95 kilometer i timen.

Rutsjebanen, der ventes at stå klar til påsken 2022, vil tegne sig for den hidtil største forlystelsesinvestering i Fårup Sommerlands 46-årige historie.

- Det er en forløsning endelig at kunne afsløre denne store nyhed i Fårup Sommerland, og vi er utroligt stolte over, at vi kan opføre en forlystelse af den kaliber.

- "Fønix" vil formentlig blive en af de største investeringer i den danske turismeindustri i 2022, siger Niels Jørgen Jensen, direktør i Fårup Sommerland, i pressemeddelelsen.

På en normal sæson får Fårup Sommerland besøg af cirka 600.000 gæster. Men sidste år sørgede coronapandemien for en nedgang i besøgstallet på omkring 30 procent.

Det gav et så stort fald i indtægterne, at parken endte med at tabe en million kroner. Det var det første underskud for parken i 27 år.

Planen er, at investeringen i den nye forlystelse skal være med til at bringe Fårup Sommerland tilbage til normalt niveau og bidrage til at sikre nye besøgs- og omsætningsrekorder.

- Det er helt bevidst, at vi opgraderer i en sådan grad på nuværende tidspunkt, og vi ser det som et vigtigt skridt på vejen ud af coronaskyen.

- Vi har i turismebranchen en stor opgave foran os for at få gæsterne tilbage, og derfor er det afgørende, at vi investerer i vores turismeprodukt og udvikler attraktionerne, siger Niels Jørgen Jensen.

Hollandske Vekoma, der er en af verdens førende rutsjebaneproducenter, står bag designet og opførelsen af "Fønix".

Fra nu og cirka ti måneder frem vil gæster i Fårup Sommerland kunne se forlystelsen blive til på byggepladsen i parken.