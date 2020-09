Sommerhussalget stikker 2019 efter kun otte måneder

Selv om boligmarkedet fortsat kører i et højt gear, er farten taget lidt af. Det fortæller Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom hos Nykredit.

- Der er samlet stadig betydeligt flere bolighandler end på samme tid sidste år. Vi ser så også, at det bremser lidt op, men der er fortsat god fart på, siger hun.

Når coronakrisen ikke har slået boligmarkedet ud af kurs, skyldes det, at det står på et "solidt privatøkonomisk fundament".

- Derudover har vi et meget lavt renteniveau (som gør det billigt at låne penge, red.) og udsigt til, at det fortsætter.

- Det holder samlet hånden under boligmarkedet, på trods af at den økonomiske usikkerhed er så høj i de her måneder, siger Mira Lie Nielsen.

Særligt i Ringkøbing-Skjern og Syddjurs har der været rift om sommerhusene.

I Ringkøbing-Skjern er der i år solgt 639 sommerhuse, hvilket er en stigning på 54 procent fra samme periode sidste år.

Endnu større er den procentvise stigning i Syddjurs. Her er solgt 518 sommerhuse. Det er 80 procent flere end sidste år.

Også markedet for ejerlejligheder og huse har været varm i årets første otte måneder, selv om temperaturen ikke har været lige så høj som for sommerhusene.

Der er solgt seks procent flere ejerlejligheder end sidste år, mens salget af villaer og rækkehuse er steget ni procent.

Boligøkonom Mira Lie Nielsen forventer dog kun, at farten tages let af boligmarkedet. Det skyldes, at der ikke længere er udsigt til stigende arbejdsløshed i efteråret.