Sommerhuse giver panderynker i turistbranchen

Erhverv - 15. marts 2018 kl. 05:50 Af Else Damsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

289 dage om året står de danske sommerhuse i gennemsnit tomme, hvilket vidner om en ret lav udnyttelsesgrad. Det vil Dansk Kyst- og Naturturisme gerne ændre på.

- Et af de væsentligste spørgsmål i dansk turisme lige nu er, hvordan vi udvider den markedsrelevante kapacitet i feriehusudlejningen, siger direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme, Jens Hausted.

- Der er simpelthen et meget stort uudnyttet potentiale i at få flere feriehuse på udlejningsmarkedet - også selvom man tager højde for, at ikke alle huse egner sig til udlejning. Det er derfor særdeles oplagt at se nærmere på, hvordan vi kan øge incitamentet til at leje ud hos den gruppe, der ikke gør det i dag, tilføjer han.

Undersøgelsen er baseret på svar fra 3617 feriehusudlejere fordelt på to sommerhusområder i Jylland og to på Sjælland, herunder Odsherred.

Resultaterne tyder på, at sommerhusejere, der ikke lejer ud, er svære at overtale. I undersøgelsen svarer kun 10 procent af de adspurgte, som ikke lejer ud, at de overvejer at gøre det. Hvis denne gruppe gør alvor af tankerne vil det dog - alene i de fire områder, der er omfattet af undersøgelsen - kunne skabe yderligere 11.692 udlejningsuger på årsplan.

- Hvis man spørger sommerhusejerne, peger de først og fremmest på muligheden for en større indtjening som det, der bedst vil kunne flytte dem ud på udlejningsmarkedet, så det er jo et af de håndtag, der kan skrues på for at skabe vækst i dansk turisme og lokalt i sommerhusområderne, siger Jens Hausted.

