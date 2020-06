Sommerhuse er revet af markedet - ikke set større i 16 år

Der var rift om de danske sommerhuse i maj, efter at der blev taget en politisk beslutning om en gradvis genåbning af Danmark.

Faktisk blev der i maj solgt det højeste antal sommerhuse i mindst 16 år. Det viser tal fra Finans Danmark, interesseorganisation for den finansielle sektor.

Ifølge tallene var der efter påsken 8403 sommerhuse til salg i Danmark, mens der i slutningen af maj var 7152. Det er et fald på små 15 procent.

Den primære årsag til, at udbuddet er faldet så markant, er, at rigtigt mange sommerhuse er blevet taget af markedet igen, forklarer Finans Danmark.

- Samtidig med nedlukningen af Danmark steg udbuddet af sommerhuse. Der blev både sat flere sommerhuse til salg, og der blev ikke taget så mange af markedet.

- På grund af nedlukningen kunne danskerne ikke i lige så høj grad komme ud og se på nyt sommerhus, siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, i en pressemeddelelse.

- Men den udvikling er vendt. Efter udmeldingen om den gradvise genåbning af Danmark i påsken er sommerhusene blevet revet væk.

- I maj blev der taget 2221 sommerhuse af markedet i Danmark. Det er det højeste antal, vi hidtil har set i de 16 år, vi har statistik for, siger hun.

Ligesom at udbuddet af sommerhuse er faldet i maj i forhold til april, er også udbuddet af parcel- og rækkehuse faldet.

Her var udbuddet 1,8 procent lavere sammenlignet med måneden før.

Cheføkonom i Arbejdernes Landsbank Jeppe Juul Borre konstaterer, at der er kommet en fornyet appetit på at købe bolig i løbet af maj.

- En del af den stigning skal også ses i lyset af, at der har oparbejdet sig en pukkel i løbet af de foregående måneder. Det er en del af den pukkel, der nok bliver effektueret i øjeblikket.

- Det bærer ikke hele stigningen, men det er med til at få boligsalget til at stige i maj, siger Jeppe Juul Borre.

Udbuddet af ejerlejligheder er gået en anden vej end de andre boligtyper i maj, da udbuddet her er steget med 1,3 procent i forhold til i april.

- Men det er en ret moderat stigning i forhold til måneden før, bemærker cheføkonomen fra Arbejdernes Landsbank.

Han påpeger, at sammenligner man udbuddet af ejerlejligheder med for et år siden, er det stadig betragteligt lavere.

Der er således tale om et fald i udbuddet på 16,1 procent.