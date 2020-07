Sommerhuse er med til at løfte danskernes lyst til boligkøb

Lysten til at låne penge til blandt andet boligkøb er steget i juni, efter at den fik et tilbageslag i løbet af foråret.

Det fremgår af tal fra Finans Danmark, interesseorganisation for den finansielle sektor, herunder realkreditinstitutterne.

Samlet blev der i juni givet 25.924 lånetilbud, hvilket var omkring 10.000 flere end i måneden forinden.

Ud af de 25.924 lånetilbud i juni var 9542 af dem tilbud til boligkøb.

- Boligmarkedet er ved at komme op i gear igen efter nedlukningen af landet, siger Ane Arnth Jensen, der er viceadministrerende direktør i Finans Danmark, i en pressemeddelelse.

Interessen for blandt andet sommerhuse ser ud til at have været stor i juni, da der ifølge Finans Danmark har været forholdsvis meget aktivitet i markedet for sommerhuse.

Det kan være en af årsagerne til, at der er blevet givet flere tilbud på lån til køb af ejendom, vurderer Ane Arnth Jensen.

- Så det er ikke overraskende, at der netop i Vest- og Sydsjælland er givet flest lånetilbud til boligkøb, da det er et område med mange sommerhuse, siger hun.

Hos Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, bliver stigningen i juni set som en slags ketchupeffekt oven på coronaudbruddet.

Fremadrettet forventer han, at antallet af lånetilbud vil stilne af igen.

- Og så vil vi vende tilbage til et niveau, der ligger lidt under det, vi så, før krisen gik i gang, siger Brian Friis Helmer.

Selv om antallet af lånetilbud i juni har ligget højere end i maj, så er niveauet stadig lavere end eksempelvis samme måned sidste år.

Dengang var der knap 40.000 lånetilbud, altså cirka 15.000 flere end i juni i år. Men der er en god forklaring på forskellen, bemærker Brian Friis Helmer.

- Det kommer ikke som nogen større overraskelse, eftersom det særligt er låneomlægninger, som kan give de kraftigste stigninger i lånetilbuddene, og mange har allerede konverteret deres lån, siger han.

I juni sidste år var der netop en stor konverteringsbølge, hvor mange fik omlagt deres lån, fordi renterne var faldet.

Det gjorde, at der for mange på sigt ville være penge at spare ved at skifte til et lån med en lavere rente.