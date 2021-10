Solidt kvartal får Topdanmark til at spå større overskud

Topdanmark har haft medvind i årets første seks måneder, og den positive udvikling fortsatte i juli, august og september. Det får nu forsikringsselskabet til at opjustere forventningerne til året.

Der ventes nu et overskud på op mod 1,8 milliarder kroner. Det viser regnskabet for perioden, der er præsenteret torsdag. Tidligere blev der spået et overskud på op mod 1,75 milliarder kroner.

- Resultaterne viser, at vi fortsætter det stærke momentum, og at Topdanmark er i en rigtig positiv udvikling i en branche med stærk konkurrence, siger topchef Peter Hermann.

Holder Topdanmark farten fra årets første tre kvartal, ser forventningen ud til at kunne indfris. Bundlinjen for årets første ni måneder har været et overskud på 1,5 milliarder kroner før skat.

Det er markant mere end den samme periode sidste år. Her havde Topdanmark et overskud efter skat på 553 millioner kroner. Facit for hele 2020 blev et resultat efter skat på 1,1 milliarder kroner.

Forsikringsselskabet tjener blandt andet sine penge på præmieindtægter. Det er de penge, kunderne betaler for deres forsikringer, og her er der egentlig kommet lidt færre penge i kassen i år.

I årets første ni måneder beløber præmieindtægterne sig til 15,2 milliarder kroner. Det er cirka 450 millioner kroner mindre end den samme periode sidste år.

Der er dog blandt andet tjent flere penge på investeringer i perioden, hvilket betyder, at overskuddet er vokset.

Kigges der udelukkende på skadesforsikringerne, er præmieindtægterne steget.

- Vi har især en stærk vækst blandt små- og mellemstore virksomheder, som vælger os aktivt til og kvitterer for attraktive produkter, rådgivning og services, siger Peter Hermann.

- Der er også positiv respons på vores onlinesalg. Efter få klik har man en aktiv dækning, og vi kan allerede se, at det har potentiale til at blive den gamechanger på erhvervsmarkedet, som vi håber, lyder det.

Topdanmark er landets næststørste forsikringsselskab.