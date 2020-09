Se billedserie Sorø Møbelsnedkeri holder til i en tidligere staldlænge på en gård lidt uden for Sorø. Her er Hans Christian Als Dyhr i gang med en opgave. I baggrunden ses Johan Larsen. Foto: Jens Wollesen

Snedkeri med smag for det unikke

Erhverv - 17. september 2020

Af Lene Berthelsen

I en gammel staldlænge på en gård et stykke nede af en markvej ligger Sorø Møbel­snedkeri.

Ydmyge omgivelser, måske. Men det, der bliver fremstillet i den tidligere staldlænge, er ikke ydmygt, men derimod specialdesignede og håndsnedkererede møbler og inventar.

Bag virksomheden står Johan Larsen og Hans Christian Als Dyhr, der for godt et år siden besluttede sig for at gå sammen og etablere virksomhed.

Selv om begge er snedkeruddannede, var det noget helt andet, der bragte dem sammen. Nemlig musikken. Begge spiller i bands, og Johan Larsen har oven i købet tidligere arbejdet som slagtøjsinstrumentmager i København.

Begge brænder for de særlige og individuelle opgaveløsninger, som deres fælles virksomhed står for:

- Det skræddersyede er det sjoveste. Når folk kommer og vil have istandsat et møbel, der har affektionsværdi eller med et ønske om noget nyt, der skal specialtilpasses hjemmet, siger Hans Christian Als Dyhr.

Mange af projekterne bliver udarbejdet i samarbejde med kunden:

- Først laver vi en råskitse. Så kommer kunden med input. Så skal der tegnes igen. Det kræver tillid fra kunden. At tro på at vi får noget godt ud af det, der begyndte som en håndtegnet skitse. Og det kræver tålmodighed. Det er ikke ligesom at gå på nettet og bestille en færdig vare, som man får leveret et par dage senere. Her kan der godt gå et par måneder, siger Johan Larsen.

Siger ikke nej De to snedkere erkender også blankt, at de prismæssigt ikke kan hamle op med færdigvarerne:

- Jeg ville da nok ikke selv have råd til at hyre en snedker til at få lavet en masse individuelle løsninger til mit hjem, siger Johan Larsen.

Geografisk befinder kunderne sig over hele Sjælland, og skulle der komme en god opgave i Jylland, siger de heller ikke nej:

- I det hele taget siger vi ikke nej. Vi prøver altid at finde løsninger. Vi fik nogle stole ind fra Sorø Akademi. De skulle også ompolstres. Så finder vi en god møbelpolstrer at samarbejde med - ligesom vi i andre tilfælde samarbejder med en smed, for eksempel.

At håndsnedkererede ting er dyrere end fabriksfremstillede er uomtvisteligt, men det betyder ikke nødvendigvis, at det altid er uoverkommeligt:

- Vi havde en kunde, der havde brug for nyt bord, fordi højden på det gamle var forkert. Men løsningen blev jo bare nye ben på den gamle bordplade, siger Johan Larsen.

Forskellige opgaver De to synes også, at det er sjovt at skubbe lidt til folks forventninger og udfordre dem. Som da de blev bedt om at bygge en ny skranke til Lynges præstegårdskontor:

- Den skal da være grøn, sagde vi. Og det gik sognet med til. Det var så måske en lidt heftig grøn farve, det endte med. Men da skranken kom på plads, var alle glade, siger Johan Larsen.

Lokalt har Sorø Møbel­snedkeri også bygget for eksempel klædeskab til rektorgården på akademiet og specialkonstruerede borde til Pedersborg Skole, mens der i København er bygget reolvæg, snedkereret pladsoptimerende løsninger til en lejlighed og bygget vinreoler til en kendt komikers kælder.

- Vi kan godt lide at udtænke ideer og bygge sammen med kunden. I gamle dage var der jo møbelsnedkere i hver landsby. I dag er der længere imellem os. Men hvor skal man ellers gå hen, hvis man står med et problem, der ikke kan løses af standardvarer, spørger Johan Larsen.