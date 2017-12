Smykkeselskab glimter mest i positiv aktiemåned

Spar Nord har lavet en analyse af de forskellige afkast på de 20 selskaber, og her lå Pandora i top med et afkast på 7,6 procent i december.

Det står klart efter månedens sidste handelsdag fredag.

Men dette afkast er kun et plaster på såret, fordi aktien faktisk har givet det dårligste afkast for året som helhed blandt samtlige aktier i indekset.

- Allerede i slutningen af 2016 begyndte det at gå skævt for Pandora, fordi investorerne begyndte at blive nervøse for, om Pandoras omsætning på de store markeder kunne følge med.

- Den bekymring fortsatte i 2017, og i november ramte kursen så bunden, hvorefter den begyndte at stige igen, siger aktieanalytiker Mikkel Duus-Hansen fra Spar Nord.

Pandoras fremgang i december er muligvis blevet hjulpet på vej af udtalelser fra selskabets administrerende direktør, Anders Colding Friis.

I et interview med det amerikanske medie Bloomberg undrede han sig over, at hans selskab var så upopulært på aktiemarkedet, når man tænker på, at 2017 lå til at blive året med en rekordhøj indtjening.

- Det er meget interessant, for det siger en topchef vel kun, hvis man er sikker på, at man når målet, og at 2018 også ser fornuftig ud. Så det er helt sikkert noget, der smitter af.

- Sidst men ikke mindst afholder Pandora en kapitalmarkedsdag 16. januar, og udtalelsen fra Anders Colding Friis har nok skabt lidt optimisme hos investorerne frem mod denne dag, siger Mikkel Duus-Hansen.

Pandora slutter dermed 2017 med en kurs på 675,5 kroner.

Samlet steg C20-indekset med 1,4 procent i december.