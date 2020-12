Se billedserie SmartGuard begyndte som en iværksættervirksomhed i Hillerød i 2005 men er siden rykket til Slangerup. Foto: Allan Nørregaard

SmartGuard holder øje og jager banditterne væk

SmartGuard udlejer sikkerhedsudstyr, der forebygger tyverier, men har også udviklet et system, der kan forbedre planlægning og logistik på en byggeplads.

Erhverv - 04. december 2020 kl. 15:35 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Det er nat. To skikkelser bevæger sig indenfor hegnet og går rundt på en byggeplads. Måske er det et par indbrudstyve, men inden de når så langt, brager en stemme ud af højtalerne og ud over pladsen: »Det er kontrolcentralpladsen. Der er videoovervågning. I skal forlade området omgående!«

Der går ikke lang tid, så er de to uvedkommende vendt om og er forsvundet igen.

Direktør Casper Wilken viser overvågningsvideoen fra firmaets twitterprofil for at demonstrere, hvad det blandt andet er, hans virksomhed, SmartGuard i Slangerup, kan levere:

Overvågning og reaktion, når der er nogle, som bryder ind for at stjæle, lave ballade eller begå hærværk på en byggeplads eller i en virksomhed.

FAKTA SmartGuard

Banegraven 8, Slangerup

Stiftet i 2006

19 ansatte

Arbejder med tyverialarmer, brandalarmer, adgangskontrol, overvågning og vagt-ronderinger.

Medlem af Sikkerhedsbranchen og har vagtautorisation

Samarbejder med og benytter Rigspolitigodkendt kontrolcentral

Opererer i Danmark, Norge, Sverige, Holland, Tyskland, England og Belgien Som i James Bond - Vi kombinerer bevægelsescensorer med overvågningskameraer og spænder på den måde et usynligt net udover pladsen, akkurat som du sikkert har set i James Bond-film. Målet er at stoppe personerne, inden de har stjålet eller ødelagt noget, for har de først smadret en rude og er kommet ind, så tager de også noget med sig, siger Casper Wilken.

Hurtig reaktion hele døgnet En døgnbemandet kontrolcentral holder øje med alarmerne og live-billederne fra overvågningskameraerne. Hvis der er uønsket aktivitet, så råber vagten fra kontrolrummet an, når de kommer ind, hvor de ikke må være, eller et lokalt vagtfirma bliver kaldt til stedet.

- Det er vigtigt, at det bliver professionelt håndteret af et menneske, som ved, hvad det handler om. Man kan godt høre, hvis det er et automatisk taleværn, og så er det vigtigt for os at have kort reaktionstid. Derfor samarbejder vi med lokale vagtfirmaer, siger han og uddyber:

- Det er rasende dyrt for en virksomhed at købe og drive denne type sikkerhedsudstyr, så vores koncept er, at vi lejer det ud.

Firmaet SmartGuard i Slangerup er eksperter i hvordan man forebygger indbrud med forskelligt teknisk udstyr som kameraer, bevægelsescenstorer, højtalere og lys. Foto: Allan Nørregaard

Troede ikke på modellen Den forretningsmodel var der ikke mange, der troede på, da SmartGuard startede som iværksættervirksomhed hos C4 i Hillerød tilbage i 2005. Casper Wilken og kammeraten Peter Øberg var blevet trætte af dårlige chefer og var derfor startet for sig selv. Casper Wilken var sælgeren og Peter Øberg it-manden, der kunne udvikle de digitale og datatekniske ideer. Peter Øberg trådte ud af virksomheden i 2015.

I dag er SmartGuard udelukkende bygget på udlejningsmodellen, og målgruppen er entreprenørvirksomheder og bygherrer. På kundelisten er blandt andre Hillerød Hospital, Storstrømsbroen og Apples datacenter i Viborg, men også mindre og større entreprenører, der flytter deres maskiner fra byggeplads til byggeplads, bruger SmartGuard.

- Vi kunne se, at virksomheder har behov for midlertidige løsninger, når man vil undgå indbrud og tyverier fra en byggeplads, så det byggede vi langsomt op samtidig med, at vi udviklede produktet, fortæller Casper Wilken.

Hovedet godt skruet på Der er 19 ansatte hos SmartGuard, hvoraf de fire arbejder som teknikere og sælgere med base i Jylland.

Coronakrisen har ikke haft den store indflydelse, den største udfordring som virksomhed er derimod at skaffe kvalificeret arbejdskraft i form af teknikere, der ved noget om, hvordan man sikre en stor byggeplads under åben himmel.

- Teknikerne har deres egne pladser, som de følger fra vugge til krukke. De sætter udstyret op, har kontakt med byggelederen og besøger pladsen hver måned for at holde øje med, om der er sket ændringer på pladsen, som har betydning for sikkerheden. Så de skal både have den tekniske forståelse, være dygtige til at kommunikere, være pligtopfyldende og have hovedet skruet ordenligt på. De har måske en baggrund som elektrikere eller fra telebranchen, og så lærer vi dem resten, da vores produkt er vores eget, siger Casper Wilken.

SmartGuard rykkede ind i den tidligere skruefabrik for snart et år siden. Foto: Allan Nørregaard

Mere end sikkerhed I dag handler SmartGuards løsninger ikke kun om at forebygge indbrud og hærværk, men også om at overvåge driftsanlæg og brand- alarmer eller hjælpe med nogle af de andre opgaver på byggepladser, der koster tid og penge, for eksempel at sikre hvem, der har adgang til byggepladsen, at materialer bliver læsset af, så de ligger tættest på, hvor de skal bruges eller at alle medarbejdere, også fra underleverandørerne, lever op til myndighedernes krav.

- Byggebranchen tjener ikke det store på deres projekter, så der skal ikke gå meget galt, før et projekt bliver dyrere end beregnet. Det er tankevækkende, at de ikke forsøger at forbedre logistikken eller beskytte deres værdier bedre, men det har vi så udviklet et system, der kan hjælpe med, fortæller Casper Wilken.

Ikke de billigste SmartGuard tager både små og store opgaver og en lejeaftale kan koste fra 5000-15.000 kroner om måneden, men selv om firmaet ikke er de billigste i branchen, Casper Wilken vurderer, at hans priser ligger 20 procent over andre aktører, så kan det i det lange løb bedre betale sig at indtænke overvågning, sikkerhed og vagter, når et projekt på en byggeplads skal planlægges, mener han.

- Vi leverer som ingen andre i branchen, for vi går op i at slutproduktet er i orden og accepterer ikke fejl. Et problem er, når materialer eller maskiner bliver stjålet eller ødelagt. Et andet er, den stilstand og manglende fremdrift i projektet, som det fører med sig. Det koster kassen, siger han.

- Så det kan godt være, at vi er en lille spiller set i forhold til de store velkendte traditionelle sikringsfirmaer, men vi er specialister i udendørssikring, og når de store skal have løst tilsvarende problemer, så ringer de til os.

