- Når vi bruger en tredjedel af vores tid på at gå på arbejde, så betyder det meget for mig, at medarbejderne synes, at det er et fedt sted at komme, siger Casper Wilken. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: SmartGuard er ikke helt som de andre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

SmartGuard er ikke helt som de andre

SmartGuard er en virksomhed med en særlig holdånd

Erhverv - 04. december 2020 kl. 15:35 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

»Velkommen til Fort Knox« lyder det, da ERHVERV Nordsjællands udsendte ankommer til SmartGuards hovedkvarter i Slangerup og leder efter håndtaget på indgangsdøren og ikke finder det. Dørene kan nemlig kun åbnes indefra.

Læs også: SmartGuard holder øje og jager banditterne væk

Indenfor står det hurtigt klart, at vi er på besøg på en virksomhed med en helt særlig holdånd. SmartGuard flyttede for et år siden ind i den gamle fabriksbygning, hvor der tidligere blev produceret skruer, og det rå industrilook er bibeholdt i indretningen. Gulvet er af beton, rummet er stort og i den ene ende af lokalet hænger et storskærm på endevæggen foran rækker af røde biografsæder. Det blev senest brugt til et Les Mans-event for medarbejderne og eksterne kunder men bliver også brugt, når direktør Casper Wilken samler sit team til de faste månedsmøder.

I det tidligere fabrikslokale, står også et sofasæt i rødt læder og midt på gulvet er en motorcykel parkeret. I den anden ende er indgangen til mødelokalet, hvor det tunge mødebord lavet af jern og gulvbrædder er bygget til rummet, hænger et stort maleri med firmaets røde navn og logo skrevet hen over den abstrakte baggrund i grønne og blå farver.

Ser man nærmere efter, er maleriet fyldt med ord og sætninger som »Service altid med et smil«, »Udvikling er frihed« eller »Det er svært at bevare pessimismen«.

Spiller guitar og kører ræs Maleriet - og de øvrige malerier rundt omkring i kontorlokalerne - er lavet af medarbejderne i samarbejde med kunstneren Lars Rahbæk i forbindelse med en teambuildingsevent sidste år.

- Når vi bruger en tredjedel af vores tid på at gå på arbejde, så betyder det meget for mig, at medarbejderne synes, at det er et fedt sted at komme, siger Casper Wilken.

- Det er nok bare mig, der er lidt tosset. Jeg kan godt lide, at tingene er lidt anderledes, siger direktøren, der i fritiden også spiller guitar i partybandet »Replicaters«.

Bandets instrumenter og grej har fast plads i bygningen, så der kan øves hver tirsdag aften

- Vi spiller covermusik i den rockede genre og har en 10-12 jobs om året. Det er afstressende, siger Casper Wilken, der også har flere biler til at køre ræs og en garage, hvor der kan skrues og bygges.

relaterede artikler

Nyt system skal sikre kædeansvaret på byggepladsen 04. december 2020 kl. 15:35