Smalt boligudbud bider sig fast: September brød ikke lavvande

Når flere vil købe end sælge, tærer det groft sagt på antallet af salgsannoncer.

I takt med at samfundet er åbnet igen, er boligmarkedets buldrende udviklinger bremset. Men onsdagens tal fra Boligsiden viser, at antallet af boliger til salg langtfra er tilbage til tiden før corona eller bare for et år siden.

Eksempelvis er der omkring 13 procent færre villaer og rækkehuse til salg end for et år siden. Der er omkring fem procent færre ejerlejligheder.

Men hvor der tidligere er sket et fald i udbuddet, er der i foråret og sommeren sket en stabilisering, der kunne indikere, at antallet af købere og sælgere i højere grad matcher.

Arbejdernes Landsbanks cheføkonom, Jeppe Juul Borre, påpeger dog på baggrund af tallene fra Boligsiden, at der dermed heller ikke er sket en modreaktion, som kan løfte antallet af boliger til salg.

- Vi så op mod sommeren, at udbuddet steg lidt igen. Jeg havde faktisk håbet på at se en lidt større stigning, så boligkøberne havde lidt mere at vælge mellem i et boligmarked, der har været relativt presset.

- Men de seneste tre måneder har det ligget fladt, siger han.

Dermed er boligmarkedet altså stabiliseret i en tilstand, hvor sælger føler sig bedre tilpas end køber ifølge cheføkonomen.

- Godt nok er efterspørgslen droslet ned, og vi taler slet ikke om de samme prisstigninger, som vi tidligere har set. Langtfra, siger Jeppe Juul Borre.

- Men vi taler stadig om relativt korte salgstider, lave prisnedslag, og et boligudbud som stadig ikke er vandret op, som dagens tal vidner om.

De usædvanlige udviklinger på boligmarkedet under corona fik flere til at spærre øjnene op.

De hastigt stigende priser har fået Nationalbanken til at anbefale, at man politisk sikrer sig, at nye boligejere i højere grad nedbringer deres boliggæld.

Jeppe Juul Borre synes dog ikke, at det lave udbud i sig selv udgør nogen fare. Og da boligejere ikke i mærkbar grad har taget lån i deres boligers prisstigninger, synes han ikke, at der er nogen fare på boligmarkedet.

- Når vi ser et lavt udbud, så skal vi huske, at faldet er bremset op. Nu falder det ikke mere. Jeg havde gerne set det stige, men det falder altså ikke længere, siger cheføkonomen.

- På udlån i boligerne er det stadig ganske moderat. Boligejerne går ikke ud og belåner friværdierne, som ellers er bygget gevaldigt op under den seneste tid. Det giver en iboende robusthed i boligmarkedet.

Normalt vil udbuddet af boliger til salg vokse i løbet af efteråret. Alligevel tror Nykredits boligøkonom, Mira Lie Nielsen, at det bliver en langsom rejse mod et højere udbud af boliger til salg.

- Dansk økonomi står med den ene fod inde i en begyndende højkonjunktur, beskæftigelsen sætter rekorder, og boligrenterne ligger fortsat på et lavt niveau, skriver hun i en analyse.

- Det er kimen til fortsat mange boligsalg, stigende priser og et boligudbud som kun langsomt kravler op.