Smager forskel på fødevarer

Hakkebøfferne bliver vendt på panden og varmet op til den korrekte temperatur, inden de bliver vejet, skåret midt over og anrettet på tallerkener med en lille sølvbakke over som låg for at holde på varmen.

- Målet er at finde metoden til at den bedste smag og flotteste hakkebøf. Alle bøfferne er først enten stegt på pande, på stegebånd eller ikke forstegt. Derefter er de tilberedt sous vide. Nogle på 58 grader i lang tid, så de bliver røde indeni, og nogle er tilberedt ved 75 grader, så de ser gennemstegte ud, fortæller Mari Ann Tørngren, seniorprojektleder i DMRI, som understreger, at kødet, der kun er tilberedt ved 58 grader er ufarligt at spise, da det er tilberedt i 72 minutter, hvilket man har påvist ved andre forsøg, er lang nok tid til at slå bakterierne ihjel.