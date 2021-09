Se billedserie Martin og Charlotte Andersen står i spidsen for familieforetagendet Lindenskov Distillery, der voksede ud af Charlottes far John Andersens evne til at lave velsmagende snaps. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Smagen er vigtigere end et stort salg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Smagen er vigtigere end et stort salg

Erhverv - 23. september 2021 kl. 12:43 Kontakt redaktionen

- Vi havde aldrig forestillet os, at det var det her, vi skulle, siger Martin Andersen med et smil.

Siden 2019 har han sammen med sin hustru Charlotte Andersen ejet Lindenskov Distillery tæt på Sorø.

I en istandsat ladebygning på deres grund producerer de snapse, likør og gin. På sigt drømmer parret om at producere whisky, men på nuværende tidspunkt er produktionsfaciliteterne for små til, at det kan blive rentabelt.

- Den drøm er udskudt lidt, forklarer Charlotte Andersen.

Men beslutningen om at udskyde whiskyproduktionen, siger noget om strategien for Lindenskov Distillery.

- Udviklingen af forretningen skal ikke gå hurtigere, end vi kan følge med. Vi har ikke været interesserede i at putte en million i det med det samme, for så føler vi ikke, vi har pulsen med i det, fortæller Martin Andersen.

- Det, vi tjener, bruger vi på at sætte i stand, lyder det, og Martin Andersen tilføjer, at de skalerer op i takt med istandsættelserne. På samme måde er fokus i første omgang på at opbygge kundegrundlaget i lokalområdet og de omkringliggende større byer.

Efterspørgsel på forhånd Drømmen om eget destilleri opstod, fordi Charlotte Andersens far altid har været dygtig til at lave kryddersnapse til diverse højtider. Så dygtig, at der i parrets vennekreds opstod efterspørgsel på hans snaps som alternativ til de traditionelle snapse, der, ifølge parret, »smager så frygteligt, at de skal fryses ned til minus, før man kan holde ud at drikke dem«.

I første omgang ville Charlotte og Martin Andersen starte en mindre produktion og selv destillere gin i garagen på deres parcelhusgrund i Ringsted, men da det ikke er tilladt, blev planerne i stedet større og flytningen til Bjernedevej 56, 4180 Sorø, en realitet.

Efter to års arbejde med at få de nødvendige tilladelser, solgte Lindenskov Distillery sine første flasker snaps og gin i oktober 2019 skabt på ingredienser som agern, lakridsrod, hyldeblomst og birkesaft.

- Vores regel er, at vi selv skal kunne lide det, vi sælger, siger Charlotte Andersen.

- Det er vigtigere for os, at det smager godt, end at vi sælger en masse, indskyder Martin Andersen.

- Vi vil ikke gå på kompromis, siger parret nærmest synkront.

Skal ikke bare bælles Og fordi de ikke regner med at få en kæmpe produktion, så skal man ikke forvente at se Lindenskov Distillerys produkter i supermarkedet. I stedet sigter de to til sin tid efter specialbutikker. De rammer passer bedre til det kundesegment, som produkter af Lindenskov Distillerys prisklasse henvender sig til.

- Det er ikke rettet mod unge mennesker, der skal have en brandert i weekenden. Man skal nyde det, for vi gør rigtig meget ud af, at det skal smage godt. Så ville det være ærgerligt bare at bælle det, konkluderer Martin Andersen med et nik mod hylden med udvalget af de luksuriøse, rektangulære flasker med indbygget skænkeprop.

På nuværende tidspunkt bortforpagter parret de marker, der omkranser haven, men aftalen er, at de efterhånden kan inddrage noget af jorden til at dyrke større mængder ingredienser til deres produktion i takt med, at foretagendet vokser. Idéerne spirer hele tiden, og udviklingstrangen er intakt i en sådan grad, at udfordringen er at holde lidt igen, fortæller Charlotte Andersen.

Som en fest for vennerne Det er planen, at Lindenskov Distillery om 10 år kan generere en fuldtidsløn til Martin Andersen, der i dag arbejder fuld tid som VVS'er.

Indtil da skal det først og fremmest være sjovt, for høst af ingredienser, destillering, papirarbejde, markedsdeltagelse og smagninger både på destilleriet og hos samarbejdspartnere kræver en stor indsats.

- Man skal kunne lide det, for man bruger al sin tid på det, fastslår Martin.

- Vi hygger os lige så meget som dem, der kommer til vores arrangementer, konstaterer Charlotte Andersen med et stort smil, før Martin Andersen runder af:

- Det er næsten som at holde fest for vores venner. Folk er så glade og positive.