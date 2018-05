Direktør Henrik Sahlberg ved Primoreels? nuværende trykmaskine, der i et kontinuerligt forløb både trykker producentens logo og andre produktoplysninger på lågene samt udstandser og placerer lågene på én rulle - klar til at sende af sted til kunden. Foto: Peter Andersen

Små låg med international succes

Ved første øjekast er der ikke noget storladent over virksomheden Primoreels A/S, der sammen med en række andre virksomheder holder til i Superfos' tidligere fabrik i udkanten af Vipperød.

Alligevel er der pæn stor sandsynlighed for, at ikke blot mange danskere, men også folk i Mellemøsten og særligt i Tyrkiet, har haft Primoreels produkter i hænderne. I hvert fald hvis de spiser mejeriprodukter fra danske producenter som Arla, Øllingegård og Skee Is samt store internationale som Kavli, Lactalis og tyrkiske Ülker.

Primoreels leverer nemlig de plastfolielåg, der er svejset på for eksempel yoghurtbægre eller på bægre med fetaost, der som bekendt er et meget udbredt produkt i Tyrkiet og en række arabiske lande.

Samtidig sælger virksomheden maskiner, der sørger for, at folielågene, også kaldet oblater, kan sættes på bægrene ude hos den enkelte fødevareproducent.

Årsregnskabet for 2017 er på trapperne, og Henrik Sahlberg forventer et resultat på niveau med 2016, der gav et plus på bundlinjen på knap 5,3 millioner kroner før skat. Det er ligeledes forventningen og den klare ambition, at de kommende år vil vise samme positive tendens.