- Det går hurtigt at komme afsted med os i Roskilde Lufthavn. Vi beder passagererne om at møde 30 minutter før afgang. Så mødes de af piloten og gennemgår en sikkerhedsbriefing inden turen, siger medejer af Copenhagen Airtaxi Jimmy Arly Larsen.

Små flyselskaber i samarbejde om klippekort til danske destinationer

Erhverv - 25. juni 2020 kl. 12:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Lars Kimer

Foto: Jørgen C. Jørgensen

Alle, der har været på ferie på Læsø, ved, at det tager et godt stykke tid at nå perlen midt i Kattegat, men sommerhusene og de dejlige strande kan også nås med fly fra Roskilde Lufthavn.

Det har man kunnet i mange år, men tre små danske flyselskaber gør det nu lettere at tage flyet ud i det danske sommerland.

Selskaberne Copenhagen AirTaxi, DAT og Nordic Seaplanes er gået sammen om et klippekort, som de kalder ø-kort, som findes på hjemmesiden økort.dk

Det bliver lettere Klippekort med 10 klip på koster 3333 kroner, og så koster de enkelte ruter forskellige antal klip, og der skelnes ikke mellem voksne og børn. En tur til Læsø er den dyreste rute, og en enkeltbillet koster fire klip i kortet.

- Hvis man har villet flyve indenlands, har det været lidt besværligt, fordi vi min-dre selskaber ikke har haft et samarbejde. Det kommer der nu med ø-kort. Så vi mener, vi har gjort det lettere for familien Danmark at se landet på kryds og tværs. Vi havde før kun tre ruter, nu vil kunderne opleve, at vi har samlet 13 ruter i en pakke. Det, tror vi, gør det lettere for dem, der ser flyvning indenlands som en mulighed, siger Jimmy Arly Larsen, tredje generation i det familieejede Copenhagen AirTaxi. Selskabet blev startet af hans farfar, Arly, tilbage i 1961. Frem til 1980 var det flyvepladsen i Skovlunde, der var udgangspunktet for virksomheden, som siden da har haft base i Roskil- de.

Ø-kortet virker allerede nu hos Copenhagen AirTaxi og hos alle tre selskaber fra ugen før skolesommerferien. Den 22. juni starter Nordic Seaplanes nemlig deres ruter, og så er der fuld ruteplan helt frem til 7. august - også i efterårsferien.

Corona-ide - Vi skal jo ikke til Mallorca i år, så du kan godt sige, at tiltaget er udsprunget af corona. Vi tror, der bliver flere, som vil flyve indenlands denne sommer, siger Jimmy Arly Larsen.

Allerede nu letter flyveren fra Roskilde fire gange om dagen mod Anholt/Læsø mandag, onsdag, fredag og søndag, klokken 9.00, 11.30, 15.00 og 17.30. Når det bliver sommerferie, er afgangene på daglig basis. En tur til Anholt tager 35 minutter fra Roskilde, og vil man til Læsø tager det 30 minutter ekstra, ikke mindst på grund af mellemlandingen på Anholt.

Prisstrukturen er forskellig i de tre selskaber. Det skyldes ifølge Jimmy Arly Larsen størrelsen på de fly, der flyves med.

- Hos DAT er der plads til 70 passagerer, hos Nordic Seaplanes har de plads til 14-16 passagerer, og hos os har vi plads til ni. Det afspejles i prisstrukturen, hvor turene med de mindste fly er de dyreste, siger Jimmy Arly Larsen om klippekortet.

Læsø-Anholt På kortet er det faktisk også muligt kun at tage turen mellem Anholt og Læsø. Det er der cirka 60 passagerer årligt, der gør.

- Det er typisk folk, som er på ferie på Læsø, og som så tager det tidlige fly til Anholt og flyver retur med det seneste fly samme dag. Vi oplever, at den interesse er stigende. Folk vil gerne opleve Anholt, når de får muligheden for det, siger han.

Copenhagen AirTaxi chartrer også fly ud via hjemmesiden rutetaxa.dk, men den del af forretningen har ligget helt underdrejet på grund af corona. Jimmy Arly Larsen er dog optimistisk.

- Det er mest forretningsfolk, som flyver med os. De har holdt sig hjemme, men når luftfarten kommer igen, så tror vi, at markedet vil vokse, fordi vi ikke så hurtigt vil se de faste ruteflyvninger komme igen på de mindre destinationer. Det er lettere for os tre små selskaber at fylde et fly med plads til 8-48 personer, end det er at få en selskab til fylde et fast rutefly med plads til 110, så der kan godt være et hul i markedet til os, siger han.