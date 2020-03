Slut med tomme fly: EU suspenderer krav om at flyve ruter

Flyselskaber er ikke længere tvunget til at gennemføre 80 procent af deres planlagte flyvninger for at bevare deres slottider - afgang og ankomst i lufthavne - under coronakrisens voldsomt faldende trafik.

Dermed skal flyselskaberne ikke frygte at miste deres slottider, som er grundlaget for deres forretning.

Det er flere uger siden, at EU-Kommissionen sendte et politisk signal til selskaberne om, at man ville fremsætte et ændringsforslag. Der var på det tidspunkt bred politisk opbakning i både EU-Parlamentet og i EU-landene.

Derfor har selskaberne formentlig også regnet med, at de faktisk kunne undlade at sende fly på himlen uden passagerer.

Formålet med at suspendere reglerne i lidt over et halvt år er dobbelt. Man vil på den ene side hjælpe selskaberne økonomisk. På den anden side vil man spare klima og miljø for den unødige belastning af tomme fly.

Beslutningen skal bidrage til at "mindske de store økonomiske konsekvenser for luftfartsselskaberne og give dem vished i hele sommerperioden". Det siger Kroatiens transportminister, Oleg Butković, i en skriftlig meddelelse.

Fravigelsen af reglen gælder også bagudrettet. Den dækker således også perioden fra 23. januar og frem på ruter mellem Kina og EU. 23. januar blev den første lufthavn i Kina lukket som følge af coronavirus.

Der var oprindeligt lagt op til en kortere suspendering af reglerne. Men efter dialog med luftfartsselskaberne er man nået frem til datoen 24. oktober.

Parlamentariker Marianne Vind (S) mener, at man skal tage bestik af situationen til den tid.

- Vi skal holde hånden under arbejdspladser og beskytte klimaet her i coronakrisen. Derfor skal flyselskaber ikke presses til at sende tomme fly i luften, siger Vind.

Et stort set enigt EU-Parlament støttede ændringen ved en afstemning torsdag 26. marts.