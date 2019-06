Slidt havn er blevet basis for udviklingsplan

Se billedserie Projektleder Andreas Munksgaard Weir, Vordingborg Kommune, ser et stort potentiale i at udvikle Stege Havn og området omkring kysten generelt. - Det fede ved Stege er, at der er en enormt lang kysten byens størrelse taget i betragtning. Det er en force, der godt kunne udnyttes bedre, siger han.

Erhverv - 27. juni 2019 kl. 06:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lene C. Egeberg På en solskinsdag midt i juni er det svært at se nogen grund til, at havnen i Stege og området omkring ikke skulle myldre med mennesker, der kommer for at nyde omgivelserne. Men de er der ikke - i hvert fald kun i et ret begrænset antal - og det er et symptom på de udfordringer, som Vordingborg Kommune i øjeblikket er ved at kortlægge og gentænke med udarbejdelsen af en ny udviklingsplan for havneområdet.

Også Vordingborgs Nordhavn og Præstø Havn er udset til nye udviklingsplaner, og bag det hele ligger den kendsgerning, at alle tre havne har behov for omfattende reparationer specielt i forhold til det voksende behov for klimatilpasning - en dyr affære, som ifølge Vordingborg Kommunes udviklingsdirektør, Jan Michelsen, foreløbig er anslået til at ville koste i omegnen af 20 millioner kroner i alt.

De penge ligger man ikke lige inde med, og derfor har man valgt at slå to fluer med ét smæk og se på, hvordan havnene kan opgraderes på en måde, som vil gøre relevante fonde interesseret i at investere i projektet.

Foreløbig er der afholdt en række byværksteder - tre for borgerne i de individuelle byer og ét fælles møde - og i Stege var tilslutningen oppe på 60-80 deltagere, anslår byplanlægger Andreas Munksgaard Weir, der er projektleder på udviklingsplanen for Stege Havn.

Emnet er altså noget, der optager borgerne - og der er da også nok at tage fat på i og omkring Stege Havn.

- Generelt er der et ønske om at udvikle Stege Kyst, så det bliver bedre egnet til fritidsaktiviteter og rekreative områder. Vi vil også gerne forbinde den indre by bedre med kajkanten. Nogle gange, når man ser sig omkring her, så er her lidt tomt, siger Andreas Munksgaard Weir.

Det mest presserende problem ved Stege Havn er, at havnen ikke er bygget til at modstå de udfordringer, der kommer af klimaforandringerne. Allerede to gange i år har der været problemer med højvandshændelser, som har oversvømmet dels et område ved havnen, hvor der er busholdeplads og skibsværft, dels en af byens hovedfærdselsårer på den anden side af krydset, der markerer indkørslen til Stege.

Det betyder, at der skal iværksættes nogle endnu ukendte foranstaltninger langs kajen i hele dens strækning, som kan beskytte de udsatte områder - men det skulle gerne ske på en måde, så hele havneområdet bliver mere attraktivt at færdes i. Det har borgerne ved byværkstedet i Stege været enige i:

- Der er blevet efterlyst flere grønne arealer og flere opholdssteder for børn, steder der indbyder til leg. De foreninger, der holder til ved havnen, har også efterlyst bedre faciliteter, og generelt vil folk gerne have bedre adgang fra kaj til vand, siger Andreas Munksgaard Weir.

Vordingborg Kommune har lagt arbejdet med udviklingsplanerne i hænderne på SLA Landskabsarkitekter, som har deltaget i alle møder og undervejs udarbejdet foreløbige skitseforslag til, hvordan havneområdet kan indrettes, så det både tager hensyn til de nødvendige behov for sikring og reparation af havneanlægget og giver et boost til hele bymiljøet. Henover sommerferien ventes disse planer at blive færdigt gennemarbejdet, hvorefter der skal tages politisk stilling til dem, inden Vordingborg Kommune kan gå på jagt efter fonde, der gerne vil være med i projektet.