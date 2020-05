Ved opgaven i Taarbæk var Environment Solutions i samarbejde med Barslund A/S, og det er en af de cases, som Environment Solutions nu bruger i markedsføringen over for byggefirmaer. Privatfoto

Slangerne kan hjælpe byggeriet

Klar med kampagne

Anders Philipsen fortæller, at Environment Solutions har flere gode cases at vise frem for byggebranchen, og firmaet sætter nu gang i en marketingkampagne over for udvalgte firmaer i byggebranchen. Kampagnen vil indeholde cases fra Hvidovre (omlægning af strand), Taarbæk (tørlægning før ny rørføring) og fra Australien, hvor et kabel til en vindmøllepark skulle krydse en sø. Her blev slangerne lagt ud, søen blev tømt, kabelarbejdet blev klaret, og så blev søen fyldt op igen.