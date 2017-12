Slagtilbud på økobananer og -æbler sender import i vejret

Men de danske forbrugeres appetit på økologiske varer - og især frugt og grønt - betyder, at importen steg markant i 2016, hvor den lagde større afstand til eksporten.

Danskerne vil have økologiske bananer og citrusfrugter året rundt og flere æbler, end de danske producenter kan levere.

Det vurderer Mette Gammicchia, der er leder af afdelingen for Afsætning, Ernæring & Markedsudvikling hos organisationen Landbrug & Fødevarer.

- Stort set alle dagligvarekæderne har forstået, at de danske forbrugere gerne vil have økologi. Det gør, at det bliver slagvarer, som de reklamerer med, fordi det trækker købestærke kunder i butikken.

- De økologiske produkter er også blevet mere tilgængelige. Når der bliver solgt mere, så er der mindre spild, og så kan man sænke priserne lidt, siger hun.

Der blev samlet indkøbt økologiske varer for 3,2 milliarder kroner fra udlandet i 2016. Det er en stigning på 34 procent.

Samtidig solgte de danske producenter for 2,4 milliarder kroner økologi til udlandet. Det er en stigning på 23 procent.

I 2015 var tallet for importen 2,4 milliarder kroner, mens der blev eksporteret for knap to milliarder kroner.

Af de økologiske varer, vi køber fra udlandet, udgør frugt og grøntsager den største gruppe. I 2016 steg importen af frugt og grønt med 48 procent til knap 1,2 milliarder kroner.

Ellers er det især korn og kornvarer og såkaldte foderstoffer, der importeres.

Sidstnævnte hænger sammen med, at også eksporten stiger, forklarer Mette Gammicchia.

- Når produktionen af økologisk husdyrproduktion stiger, så stiger behovet for at importere foder også, siger hun.

I Landbrug & Fødevarer håber man, at eksporten af økologiske varer vil overhale importen i 2020.

Vi henter især økologiske produkter hjem fra Tyskland, Holland og Italien. Generelt er det især fra EU-landene, vi køber økologiske produkter. Men en mindre del kommer for eksempel hele vejen fra Asien til de danske indkøbskurve.

Økologiske varer udgjorde 2,1 procent af den samlede eksport af føde- og drikkevarer samt foder i 2016. Tilsvarende udgjorde importen 4,1 procent.