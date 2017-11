Slagkraftig diabetes-­markering

World Diabetes Day den 14. november markeres af mere end en million mennesker i 56 lande over hele verden. Men det er i Kalundborg, at diabetesdagen er en så stor og markant begivenhed, at den er svær at komme udenom.

- Jeg er nødt til at fravige min planlagte tale et øjeblik. Vi sætter nemlig rekord i år. 700 havde på forhånd tilmeldt sig diabetesløbet, og endnu flere er kommet til i dag. Det er helt fantastisk, sagde hun.

Igen i år stod Novo Nordisk sammen med en række lokale foreninger for markeringen af dagen i Kalundborg. I et stort telt på Klostertorvet kunne kalundborgenserne blandt andet møde Kalundborg Diabetesforening, DGI, Ubberup Højskole, Gerlev Legepark og Kalundborg IF Løbeklub, og Ubberup Højskole gav børn mulighed for at smøre deres egen sunde madpakke.