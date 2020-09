Slagbænken gør legetøjet rent

Skal dyrebare pædagogtimer bruges til at vaske legetøj rent eller til stimulerende samvær med ungerne i børnehaven? For direktør Thomas Efsen fra Efsen UV & EB er svaret indlysende. Pædagogernes tid bruges bedst sammen med børnene, så han udviklede ideen om et møbel, der både kan bruges til at sidde på men også kan gøre legetøjet rent i løbet af 30 sekunder.