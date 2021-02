Se billedserie Den flotte pris får lov at pryde i vindueskarmen.

Send til din ven. X Artiklen: Skulderklap til Havdrup-firma for massiv vækst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skulderklap til Havdrup-firma for massiv vækst

Erhverv - 01. februar 2021 kl. 10:16 Af Jesper From Kontakt redaktionen

Det går rigtigt godt og stærkt for virksomheden BS Landskabspleje i Havdrup. Foruden at kunne bryste sig af massiv vækst, som på landsplan har givet dem en 10. plads og i Region Sjælland en 2. plads.

Det er Børsen, som har beregnet virksomhedens vækst til hele 1161 procent indenfor de sidste fire år. Beregningen tager blandt andet udgangspunkt i omsætning, væksten generelt, overskud og likviditetsgrad.

Den ene grundlægger Benjamin Pless er naturligt nok meget stolt over placeringerne og glad for, at en lokal virksomhed i Havdrup ligger så langt fremme:

- Vi flyttede fra lejede lokaler i Hedehusene til egne lokaler i Havdrup i Industrikvarteret. Målet var at øge væksten, da vi nu fik bedre rammer for vores hverdag. Både medarbejderne, der arbejder ude hos kunderne har fået bedre vilkår, men især os på kontoret. At væksten har været så god, og at det har givet os flotte placeringer i forhold til andre store virksomheder, gør mig meget stolt.

Børsens Gazelle Pris har også været et dedikeret mål fra ledelsens side siden virksomhedens start i 2014. Marcus Oxe har været i en rolle som salgsleder og sidder i dag som bestyrelsesmedlem:

- Vi er stolte over prisen, som viser, at alle medarbejdere og ledere arbejder målrettet, dedikeret og professionelt. Siden Benjamin og Steen (medstifter og tidligere medejer) startede rejsen i 2014, og jeg kom til i slutningen af 2015, har vi arbejdet mod at blive Gazelle-virksomhed. Det var stort at modtage beskeden for os alle.

BS Landskabspleje A/S beskæftiger sig med udendørs facility service for virksomheder og boligforeninger samt træfældning og træbeskæring for private.

- Vi arbejder primært udendørs, og er derfor ikke ramt så meget af coronaen, som andre brancher, fortæller Marcus Oxe, som betegner sig selv som aktivt bestyrelsesmedlem med ansvar for marketing og kommunikation.

Han havde en tilsvarende virksomhed, som grundlæggerne af BS Landskabspleje, Benjamin Pless og Steen Lindqvist overtog. Og så fulgte Marcus Oxe med. Steen Lindqvist er ikke længere medejer af firmaet.

Det er meget sæsonbetonet arbejde. Godt nok er der saltning og snerydning i vintermånederne, men når først græsset begynder og gro og de udendørs beplantninger skal forkæles, bliver der travlt.

- Lige nu er vi 5-6 på kontoret, et par mand på lageret og 18 i »marken«. I højsæsonen er vi omkring 30-32 ude på opgaver.

BS Landskabsplejes primære kunder er på Sjælland.

- Men vi er i gang med at afsøge mulighederne for at blive landsdækkende, fortæller Marcus Oxe.

Hvorfor går det så godt?

BS Landskabspleje er historien om en succes. Et firma i fremdrift.

- Benjamin Pless er skarp til at få gode mennesker omkring sig, og så ved han, hvad han vil, forklarer Marcus Oxe.

Firmaet blev etableret i ydmyge lagerlokaler i Hedehusene, men er sidste år flyttet til Industrivænget i Havdrup, hvor de har fået betydeligt bedre plads, at boltre sig på.

BS Landskabspleje har små som store opgaver.

- Vi vedligeholder grønne arealer for grundejerforeninger og virksomheder, slår græs, klippehække blandt andet. Og så fælder vi også træer, hvilket der har været stor efterspørgsel på. Derudover klarer vi også slamsugning, fortæller Marcus Oxe.