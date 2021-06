Skipper: Sygeplejerskernes strejke skal løses politisk

Det indikerer, at det er på tide at gøre op med tjenestemandsreformen fra 1969 og et manglende lønløft af kvindedominerede fag.

Mandag stemte sygeplejerskerne nej til et overenskomstforslag.

Overenskomstforslaget blev stillet af Dansk Sygeplejeråd og regionerne.

To tredjedele af medlemmerne i Dansk Sygeplejeråd stemte nej til forslaget.

Omkring 5000 sygeplejersker, hvilket svarer til omkring hver tiende sygeplejerske, går i strejke natten til lørdag.

En strejke, som sundhedsordfører Pernille Skipper (EL) har svært ved at se enden på gennem andet end politisk indgriben.

- Det er et politisk skabt problem, som også skal løses politisk.

- Vi kan ikke blive ved med at gemme os bag den danske model. Det er simpelthen for farligt for vores sundhedssystem og der kommer ikke en løsning ud af det, siger hun.

Dog håber og tror, både beskæftigelsesordfører for SF Karsten Hønge og ligestillingsordfører for Dansk Folkeparti Liselott Blixt, at strejken kan løses uden politisk indgriben.

Men det politiske ansvar betyder ikke, at forhandlingerne skal overtages politisk, men at der afsættes penge til forhandlingerne, mener Pernille Skipper.

- Hvis der skal flere penge ind på forhandlingsbordet, er vi nødt til at tage politisk ansvar.

- Vi foreslår, at vi sætter os ned politisk og finder 5 milliarder kroner, som vi kan putte i en ligelønspulje, så arbejdsmarkedsparterne kan fordele det, siger hun.

Her er både Liselott Blixt (DF) og Karsten Hønge (SF) enige i, at der er nødt til at være en politisk økonomisk indgriben.

Ifølge Liselott Blixt er det vigtigt at der afsættes penge for tiltrække flere mennesker til uddannelser som sygeplejerskeuddannelsen.

Og pengene skal afsættes gennem den komité, som er blevet nedsat til at undersøge lønforholdene, mener hun.

- Lønforholdene skal forbedredes og det kan gøres, hvis vi sikrer, at der afsættes penge til at lønforholdskomiteen bliver del af finanslovsforhandlingerne.

Karsten Hønge understreger, at det ikke vil være fair kun at give økonomisk politisk hjælp til en enkelt faggruppe i det offentlige.

- Vi mener, at der skal tilføres flere penge. Vi er nødt til at løfte kvindefagene. Men det skal gøres på en måde, så alle faggrupperne er med, siger han.