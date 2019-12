Skidt dag koster B&O 277 millioner kroner af markedsværdien

Julestemningen har fået et ordentligt gok i nødden hos Bang & Olufsen, der onsdag er blevet straffet af investorerne efter en nedjustering.

Det er sket, efter at tv- og elektronikproducenten tirsdag aften nedjusterede sine forventninger for fjerde gang inden for samme år.

Det har onsdag medført, at aktien er faldet med 16,4 procent til 32,68 kroner.

Nedjusteringen fra selskabet betyder, at det for det igangværende regnskabsår 2019/20, som løber til udgangen af maj næste år, nu venter et fald i salget på 13 til 18 procent.

Tidligere havde selskabet en anderledes positiv forventning om en "encifret vækst" i omsætningen.

Ifølge Kristian Teär, administrerende direktør i Bang & Olufsen, har selskabets svigtende salg baggrund i flere faktorer.

Blandt andet har salget hos de partnere, der sælger produkter til forbrugerne, ikke været tilfredsstillende.

Problemet for Bang & Olufsen er ifølge Per Hansen, investeringsøkonom hos børsmægleren Nordnet, at selskabets konkurrenter har halet ind på det.

Han vurderer, at selskabet fra Struer ikke længere har de spydspidskompetencer, som kunderne før i tiden var villige til at betale ekstra for.

Umiddelbart ser Per Hansen to veje ud af problemerne for Bang & Olufsen.

Enten skal selskabet kaste sig ud i det hårde arbejde og selvstændigt forsøge at genvinde sin plads i markedet, eller også skal selskabet sætte sin lid til partnerskaber med andre virksomheder.

Her og nu vurderer investeringsøkonomen den sidste af mulighederne for den mest realistiske.

Sammen med tirsdagens nedjustering fortalte Bang & Olufsen, at selskabet 3. april til næste år vil holde kapitalmarkedsdag.

Her vil ledelsen præsentere en treårsplan med initiativer, som skal styrke selskabet på lang sigt.