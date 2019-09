Skattestyrelsen trækker nær ved alle udbyttefrikort tilbage

Næsten 200 udenlandske foreninger - blandt andet pensionskasser og statslige enheder - har haft et såkaldt udbyttefrikort. Det har givet dem ret til uden nærmere kontrol at få refunderet udbytteskat. Ni ud af ti frikort er efter kontrol trukket tilbage af Skattestyrelsen.

Det fremgår af meddelelser udsendt i forbindelse med mandagens pressemøde omkring den store udbytteskat-sag, hvor estimeret 12,7 milliarder kroner uretmæssigt er refunderet i udbytteskat.

- Vi har gennemgået alle de udenlandske frikort, der ligger. Konklusionen er, at der ikke er indikationer på svig.

- Men vores undersøgelse har påvist, at området ikke er blevet administreret godt nok, sagde fagdirektør Kenneth Joensen på pressemødet mandag.

I alt har der været udstedt 186 udbyttefrikort til udenlandske foreninger. 159 af dem - eller 86 procent - er blevet trukket tilbage efter kontrollen.

- Skat og senere Skattestyrelsen har således vurderet, at frikortindehaverne ikke har dokumenteret at opfylde betingelserne for at have udbyttefrikort, fremgår det af en redegørelse fra Skattestyrelsen sendt til Folketingets Skatteudvalg.

152 af de tilbagetrukne frikort har været givet til amerikanske "pensionskasser" og "investeringsenheder".

- Ingen af de amerikanske pensionskasser og investeringsenheder har klaget over tilbagekaldelserne. Det kan dog oplyses, at visse af disse pensionskasser og investeringsenheder har klaget til Skatteankestyrelsen over manglende udbytterefusion i nye refusionssager, står der i redegørelsen.

De sidste syv tilbagetrukne udbyttefrikort har tilhørt "udenlandske statslige enheder". Tre fra nordiske lande, tre fra mellemøstlige lande og et centralasiatisk land.

Frikortene er brugt til refusion af 234 millioner kroner.

- Skattestyrelsen er ved at vurdere de juridiske muligheder for at foretage efteropkrævning heraf i det omfang, at det lægges til grund, at anvendelsen af de pågældende udbyttefrikort har medført uberettigede refusionsudbetalinger, skriver Skattestyrelsen.

Styrelsen skriver, at man har "foretaget en række stramninger" af sagsbehandlingen, når det kommer til at udstedelsen af udbyttefrikort.