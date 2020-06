Skattestyrelsen har opkrævet 4,5 milliarder for meget i renter

Skattestyrelsen skal tilbagebetale omkring 1,5 milliarder kroner, fordi styrelsen i en række sager har opkrævet for høje renter.

I alt har Skattestyrelsen opkrævet cirka 4,5 milliarder kroner for meget i renter fra en række virksomheder i de såkaldte gennemstrømningssager.

Det oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

Skattestyrelsen har opdaget, at man siden 2008 har anvendt forkerte rentesatser i sagerne.

Kammeradvokaten har ligeledes vurderet, at praksis har været forkert.

- Vi er rigtig ærgerlige over denne sag. Vi har haft en forkert praksis i en længere årrække, og det retter vi nu op på, siger fagdirektør i Skattestyrelsen Kenneth Joensen.

Fejlen vedrører 42 af de i alt 48 virksomheder i de såkaldte gennemstrømningssager.

Det er sager, hvor selskaber har udbetalt udbytte, renter og royalties for i alt 30,3 milliarder kroner - uden at de har indeholdt kildeskat til Danmark af beløbene. Hovedparten af sagerne er endnu ikke afgjort.

Skattestyrelsen har i disse sager opkrævet renter for i alt 6,7 milliarder kroner - men det beløb har vist sig at være 4,5 milliarder for højt.

Fra 2011 til 2019 er der sket en indbetaling af cirka 1,5 milliarder kroner i renter fra de 42 virksomheder.

Det er derfor 1,5 milliarder kroner plus rentegodtgørelse, der skal tilbagebetales. Men det helt præcise beløb er endnu ikke kendt, skriver Skattestyrelsen.

Fejlen i opkrævning af renter giver dog ikke anledning til, at Skattestyrelsen ændrer bedømmelsen af skattekravene i de verserende sager mod virksomhederne.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at det i sagerne om den forkerte praksis handler om nogle bestemte store selskaber, vi har identificeret, som typisk har betalt renter eller udloddet udbytter til et moderselskab i EU, og beløbene er derfra kanaliseret videre til et selskab i såkaldte lavskattelande - det, som nogen kalder skattely, siger Kenneth Joensen.

- Vi er i fuld gang med en plan for, hvordan disse selskaber kan få tilbageført de penge, der er blevet trukket for meget i renter. Det forventer vi at kunne være i mål med ved udgangen af 2020.