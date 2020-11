Skattestyrelsen giver fra tirsdag små og mellemstore virksomheder mulighed for at ansøge om rentefrie lån. (Arkivfoto)

Skattestyrelsen åbner på ny for rentefrie lån til virksomheder

Op mod 270.000 virksomheder vurderes samlet at kunne søge om rentefrie lån for i alt 28 milliarder kroner.

Fra tirsdag åbner Skattestyrelsen igen for ansøgninger om rentefrie lån til små og mellemstore virksomheder.

Op mod 270.000 virksomheder vurderes samlet set at kunne søge om lån for i alt 28 milliarder kroner. Det oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

Den nye lånemulighed kommer, efter at små og mellemstore virksomheder i en 40 dages periode i maj og juni kunne søge om et rentefrit lån.

Dengang kunne virksomheder ansøge om et lån, der svarede til den moms, de havde indberettet tidligere.

Samme forhold vil være gældende for de lån, der åbnes for tirsdag.

Det vil være muligt at ansøge frem til 18. december, oplyser Skattestyrelsen.

- Et flertal i Folketinget ønsker at holde hånden under et trængt erhvervsliv, og lånene kan måske være en hjælp til de virksomheder, der er pressede på likviditeten på grund af coronakrisen.

- Der er fortsat 270.000 virksomheder, som endnu ikke har benyttet sig af muligheden, og derfor gør vi dem nu opmærksom på det i direkte breve, siger Johanne Lykke Aggergaard, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

Da Skattestyrelsen gav virksomheder mulighed for at optage rentefrie lån i maj og juni, var der omkring 23.600 virksomheder, der gjorde brug af muligheden.

På den baggrund blev der samlet udbetalt rentefrie lån på 6,8 milliarder kroner.

De virksomheder, der tidligere har udnyttet lånemuligheden, vil ikke kunne modtage yderligere lån.