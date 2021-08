Medarbejdere kan belønnes med et skattefrit gavekort på 1200 kroner til for eksempel et besøg på Halsnæs Bryghus. Foto: Nikolaj Danielsen/ VisitNordsjælland

Skattefri gavekort kan støtte forretningen

Erhverv - 26. august 2021 kl. 13:11 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Når sommergæsterne forsvinder fra bybillederne rundt omkring i Nordsjælland, så håber turismeorganisationen Visit Nordsjælland, at hoteller, restauranter og andre virksomheder fra oplevelsesbranchen får travlt med at servicere medarbejdere, som er blevet belønnet med det skattefrie gavekort på 1200 kroner, som virksomheder har mulighed for at give sine ansatte her i 2021.

Regeringen afsatte sidste år i forbindelse med finansloven 250 millioner kroner til at stimulere oplevelsesindustrien blandt andet ved at give mulighed for at give det skattefri gavekort.

- Der er ikke blevet gjort så meget reklame for det gavekort, så jeg tror, der er mange virksomheder som ikke kender muligheden, siger direktør for Visit Nordsjælland Annette Sørensen.

Brug for opbakning - Jeg kan godt være bekymret for efteråret, hvor vi virkelig har brug for, at lokale går ud, siger hun.

Visit Nordsjælland har derfor gjort opmærksom på, at man kan give skattefri oplevelser til sine medarbejdere og vil også informere mere om muligheden via erhvervsnyhedsbrevene fra de fire kommuner, der står bag nemlig Fredensborg, Halsnæs, Hillerød og Gribskov.

Sæt gang i branchen igen Oplevelsesindustrien har været særligt hårdt ramt af coronakrisen, og intentionen med det skattefri gavekort til oplevelser er, at det skal få gang i branchen igen.

- Som destinationsselskab vil vi gerne hjælpe vores lokale turisterhverv, som har haft det hårdt i det seneste halvandet år. Derfor har vi oprettet en særlig 'landingpage' på VisitNordsjaelland.dk, hvor virksomheder kan få overblik over udvalgte, lokale oplevelsesgavekort, , siger Anette Sørensen og fortsætter: - De lokale aktører har kæmpet for at holde hovedet oven vande og har måttet se sig "disruptet" fra uventet kant. Tålmodighed med de skiftende meldinger om restriktioner og begrænsninger kombineret med en enorm kreativitet for at kunne tilbyde gæster en oplevelse under nye former gør, at turisterhvervet af i dag ser ganske anderledes ud end før coronaen. - Vi ved, at også mange medarbejdere og virksomhedsledere i andre erhverv har kæmpet bravt, så vi hilser initiativet med de skattefri oplevelser velkomment - for både turist- og de øvrige erhverv - og deres medarbejdere.

Giv gavekortet i 2021 - brug det til næste år Gavekortet skal være givet i 2021, men det kan godt bruges på et senere tidspunkt. Værdien af et eller flere oplevelsesgavekort fra en eller flere arbejdsgivere til den samme må ikke overstige 1200 kr. i 2021. Hvis det sker, så er gavekortet ikke længere skattefri, og man bliver skattepligtig af hele det samlede beløb.