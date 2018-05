Skat kradser næsten to milliarder ind fra selskaber

I alt er det lykkedes at nedbringe gælden til det offentlige fra gældsplagede selskaber med 1,9 milliarder kroner i 2017, oplyser Skat. Det er næsten tre gange så meget som i 2016.

Fokus har ifølge direktøren for gæld i Skat, Lars Nordahl Lemvigh, været på virksomhederne med størst gæld - 7150 selskaber i alt.

Samtidig er man gået efter en tidlig indsats. For når virksomheder går konkurs, er det "stort set umuligt at få inddrevet den gæld, der er".

- Det er vigtigt, som vi ser det, at vi ikke agerer kreditfacilitet, men sikrer, at virksomheder kan drives på lige vilkår i det her land. Så derfor laver vi en tidlig indsats. Så vi opretholder en fair konkurrence, og så vi også får inddrevet den gæld, der nu skal inddrives, siger Lars Nordahl Lemvigh.

Fokus på inddrivelse af Skat kommer efter flere år, hvor opgørelser har vist tårnhøj gæld til det offentlige, som ikke er inddrevet. Blandt andet på grund af et skandaleramt inddrivelsessystem i Skat.

Alene virksomheders skattegæld til det offentlige løb i september 2017 op i 28 milliarder kroner.

For at inddrive gæld gør Skat konkret brug af to muligheder.

Hvis der stadig er aktiver i virksomhederne, foretager Skat udlæg af værdier. Det betyder, at værdier bliver tvangssolgt, så det offentlige kan få sine penge.

Men er der ikke nogle værdier tilbage, er det ifølge Lars Nordahl Lemvigh oftest sådan, at Skat truer med at erklære selskaberne konkurs.

- I de selskaber, hvor vi varsler selskaberne konkurs, der er vores oplevelse, at cirka en tredjedel af de her virksomheder ret hurtigt betaler deres gæld. Og en andel, der er næsten lige så stor, de kommer tilbage og beder om at få en afdragsordning, siger han.

Den sidste tredjedel vil oftest ende med at blive erklæret konkurs, forklarer direktøren.

Fra 1. juli 2018 vil inddrivelsen af gæld blive varetaget af den nyoprettede Gældstyrelse.

Ifølge Lars Nordahl Lemvigh, der også er udnævnt til direktør for den kommende Gældstyrelse, vil man fortsætte en tilsvarende indsats i 2018.