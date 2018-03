Skat af bitcoin-spekulation volder skattevæsnet problemer

Spekulerer man i at købe kryptovalutaen bitcoin i håbet om en økonomisk gevinst, skal man betale skat af et eventuelt overskud, lyder det fredag fra Skatterådet.

Det erkender skatteminister Karsten Lauritzen (V).

- Men omvendt løber de folk en meget stor risiko for, at de værdier, de har på papiret, kan vise sig ikke at være der om en måned eller et år, fordi valutaen er faldet fra hinanden, siger han.

Ifølge ministeren arbejder skattevæsnet i Danmark som såvel skattevæsnet i resten af verden på at finde løsninger.

- Bitcoin-teknologien udfordrer selve skattevæsnet, da det er svært at kontrollere, hvem der har tjent hvad. Derfor har jeg bedt mine embedsmænd om at sikre en lovmæssig ramme omkring bitcoins, siger han.

I Skatterådets udtalelse hedder det, at både gevinst og tab ved spekulationer i bitcoin som hovedregel skal indberettes til Skat.

Det er op til en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Men fordi bitcoin er let omsættelig og alene findes elektronisk, kan den ikke sidestilles med fortjenester på eksempelvis malerier.

Ifølge Karsten Lauritzen har skattevæsnet lige nu en reel mulighed for at holde øje med skattepligtige fortjenester, såfremt at gevinsterne altså er vekslet til en fysisk valuta.

- Der er typisk tale om rigtig mange penge, og de fleste vil gerne have de her penge ud. Det skal de bruge en bank til for at føre dem over en bankkonto. Og der har vi bankerne som en kendt samarbejdspartner for skattevæsenet, siger han.

Men det omvendte scenarie, hvor spekulanter rapporterer tab og dermed kan indberette et fradrag, giver i øjeblikket ministeriet problemer. For der findes lige nu ikke en måde at kontrollere tabene på.

- Det er først i 2018, at folk for alvor har haft tab på bitcoins, og det skal først på selvangivelsen næste år. Derfor har vi tid til at få forløst den problemstilling, siger ministeren.

Bitcoin er den mest kendte og ældste kryptovaluta. Men der findes over 1000 andre i dag, som bygger på en teknologi kaldet Blockchain.

Bitcoin er blevet kritiseret for at være en valuta for kriminelle, mens tilhængerne mener, at valutaen er nødvendig, fordi den er uafhængig af centralbanker.

Den kan købes på forskellige børser på internettet. Prisen styres af udbud og efterspørgsel. Værdien af bitcoin har svinget voldsomt.