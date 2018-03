Skævvredet BNP-tal vil skjule solidt opsving for i år

Der er udsigt til, at BNP-væksten i år kan ende på 1,3 procent, hvilket vil være den laveste vækst i fem år og et markant dyk fra sidste år.

Den tilsyneladende opbremsning skyldes, at tallene for sidste år er blevet vredet skæve af et ekstraordinært forlig om et sklerosemiddel og omlægningen af registreringsafgiften.

- En udenlandsk virksomhed købte et dansk patent til en værdi af otte-ni milliarder kroner sidste år. Efterfølgende havde vi omlægningen af bilafgifterne, der gjorde, at bilsalget styrtdykkede.

- Det gør, at bnp-tallet er vredet vind og skævt, og det påvirker bnp-væksten i 2018, siger Tore Stramer, der er cheføkonom i Nykredit.

Biotekgiganten Biogen indgik i januar sidste år et forlig med den danske virksomhed Forward Pharma, der er relativt ukendt herhjemme.

- Vi er en forholdsvis lille økonomi, som har en ret stor medicinalindustri, hvor indtægterne kan svinge ganske meget, og så skal der ikke meget til, før tallene bliver vredet vind og skæve, siger Tore Stramer.

Cheføkonomen forventer dog fortsat et opsving, der holder pæn fart de næste år trods den lave vækst for i år. Der vil være en fremgang i såvel privatforbruget, investeringerne og eksporten.

Det betyder, at den underliggende vækst fortsat vil ligge på et niveau på omkring to procent årligt frem til og med 2020.

Borgernes privatøkonomi er i overordentlig god form, og der er plads til yderligere fremgang i privatforbruget.

Investeringer er på vej yderligere op, og eksportvirksomhederne nyder godt af en bomstærk konkurrenceevne og en pæn vækst på eksportmarkederne.

Sidste år steg beskæftigelsen med over 46.000 personer, og i år ventes en yderligere fremgang i beskæftigelsen på omkring 30.000 personer.

Det lavere tempo i antallet af job skyldes, at vi nærmer os fuld beskæftigelse. Der er altså færre ledige ressourcer på arbejdsmarkedet end tidligere.

Nationalbanken kommer med den første prognose på onsdag.