Skærpet interesse for dansk design løfter salget hos FDB

I år har FDB Møbler løftet sit salg til 150 millioner kroner. Væksten ventes at fortsætte næste år.

Der har i år været godt gang i salget hos FDB Møbler, der sælger klassikere fra designere som Børge Mogensen og Mogens Koch.

I år er salget blevet løftet med 50 millioner kroner til cirka 150 millioner kroner. Det oplyser Coop, der ejer selskabet, i en pressemeddelelse.

FDB Møbler sælger blandt andet gyngestole fra Børge Mogensen og Mogens Kochs kendte bogkasser.

- Vi rammer tidsånden godt, hvor danskerne går efter varer, der har historie, er ansvarligt produceret og har en langtidsholdbar kvalitet, siger direktør Ole Kiel i en kommentar i meddelelsen.

Salget kommer både fra Coops hjemmeside og ni selvstændige butikker spredt ud over hele landet - blandt andet to i centrum af København.

Og det er humlen til væksten, mener Ole Kiel.

- Kombinationen af fysiske butikker og en stærk onlineplatform er en væsentlig forklaring på vores vækst, siger direktøren.

Møbelselskabet har i år udvidet antallet af medarbejdere, og der skal hyres yderligere hjælp "straks i det nye år". Her åbner selskabets tiende butik også. Det sker i Vejle.

Møblerne fra FDB Møbler, der også kommer fra yngre danske designere, forhandles blandt andet hos bolighuse i Tokyo i Japan, Englands hovedstad, London, og Toronto i Canada.

Netop den stigende interesse fra udlandet for dansk design skal være med til at sikre, at FDB Møbler næste år fortsætter væksten.

2020 er det første år som et selvstændigt selskab for FDB Møbler.