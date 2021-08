Se billedserie Brian Lamhauge har netop færdiggjort en prototype til et olietest-modul: - Nu skal den afleveres til godkendelse hos Intertek. Foto: Mie Neel

SkaberZonen med base og ny plan

Erhverv - 31. august 2021 kl. 06:35 Af Af Ulrik Reimann

En ny virksomhed i det store Casa Danica center i Kalundborg - det tidligere Carmen - er SkaberZonen, der netop har indrettet sig i en del af Interteks hal på den 90.000 kvadratmeter store erhvervsgrund med 29.000 kvadratmeter under tag.

SkaberZonens nye base i Interteks hal betyder, at alle virksomhedens maskiner er blevet samlet ét sted:

- Det gør alting mere effektivt, når man ikke skal rundt på flere adresser for at udføre en opgave, lyder det fra Brian Lamhauge.

Ægteparret bag SkaberZonen, Freja og Brian Hilding Lamhauge, har lagt en erhvervsplan, der sigter på to ting: At udføre specialopgaver for lokale virksomheder og støtte dem med udvikling af prototyper og produkter. Og at skabe et moderne, kreativt værksted, der løfter unges og voksnes selvværd igennem kompetenceudvikling.

- Vi har via mit kvindenetværk fået kontakt til Intertek, som havde flere opgaver, vi kunne hjælpe virksomheden med, fortæller Freja Lamhauge.

Opgaverne hidtil for Intertek har været at modificere aircondition-anlæg, så enhederne ikke puster kold luft direkte på medarbejderne, og så er der lavet en tromle til gastestere og en »skræddersyet« ruminddeler til kasser med glasflasker samt en helt ny prototype til et olie-testmodul med en topplade i klar acryl, fordi man skal kunne se indholdet. Prototypen er netop lavet færdig i Brian Lamhauges værksted og er nu afleveret til godkendelse hos Intertek i Kalundborg.

Helst noget nyt hver gang - Jeg elsker at løse udfordringer på værkstedet, meget gerne noget nyt hver gang, siger Brian Lamhauge, der ifølge sin hustru helt klart er en »værkstedsnørd« med kreativitet og et godt opfindergen tilsat perfektionisme.

Og Freja Lamhauge er god til at udvikle koncepter og skabe bæredygtige fællesskaber, og så er hun også skrap til at udnytte de sociale medier.

Brian Lamhauge fortæller, at virksomheden allerede har en pæn maskinpark:

- Men der er en del flere maskiner på ønskelisten, som skal erhverves, inden vi kan gå i gang med den socioøkonomiske del af virksomheden i samarbejde med Jobcenter Kalundborg og Kalundborg Kommune.

SkaberZonens kreative værksted skal ifølge planen indrettes i syv zoner med meget forskellige tilbud og en imponerende maskinpark - 3DZonen, KreaZonen, MetalZonen, ElektronikZonen, GenbrugsZonen og SoMeZonen.

Brug for en million Ægteparret bag SkaberZonen har fået lovning på 400.000 kroner fra LAG-midlerne, som kommer til udbetaling, når SkaberZonens socialøkonomiske del er køreklar. Der er behov for at skaffe flere midler, inden SkaberZonen kan etablere den ønskede og nødvendige maskinpark. Her er der samlet brug for omkring en million kroner, fordi maskiner som 3D-printere, 3D-scannere, CNC-maskine, lasercuttere og heatpress ikke just er billige.

- Derfor lægger vi ud med fokus på at løse opgaver for virksomheder, fordi det er arbejde, der kan faktureres. Vi vil opbygge SkaberZonen, så det ikke bliver en for stor økonomisk risiko, siger Freja Lamhauge og tilføjer: - En stor del af det at drive virksomhed, skal være glæde, og hvis økonomien bekymrer, opstår der stress og kortsigtet tænkning. Derfor vil vi henvende os til flere virksomheder og tilbyde praktiske løsninger på hverdagens problemer og på den måde sikre vores økonomiske grundlag.

Udover indehaverne af SkaberZonen er der to medarbejdere mere i SkaberZonen i arbejdsprøvning - Mette Kjeldsen og Henrik Dencker Sørensen.

- Vi mener, at alle kan skabe værdi, hvis de får chancen og de rette forhold, siger Freja Lamhauge.

- Og det glæder vi os til at sætte en tyk streg under med driften af SkaberZonen, lyder det fra Brian Lamhauge.