Skab rum til undren og refleksion

Læs i dette interview med forfatter Tommy Kjær Lassen om, hvordan du kan bruge filosofi i dit lederskab.

24. september 2020

Det gælder om at sætte farten ned og give dig selv tid og rum til at tænke dig grundigt om.

Det er et af budskaberne i den nye bog Filosofi for ledere, der udkom i august.

- Ja, travlhed er en af de store syndere her, siger forfatteren, Tommy Kjær Lassen, der til gengæld tror på, at travlheden er på vej ud til fordel for en mere bæredygtig tilgang til vores arbejdsliv.

Bogen har været på vej i tre år, og forfatteren fik selv tid og rum til den sidste, afsluttende skrivefase, da landet blev lukket ned og alle foredrags- og konsulentopgaverne forsvandt fra kalenderen. Nu er den vægtige og grundige indføring i nogle af antikkens og Europas store tænkere klar til at blive åbnet af studerende på handelshøjskolerne, på vidergående uddannelser og af ledere, der er nysgerrige efter, hvad filosofien kan tilføje arbejdet med ledelse.

- Som leder er det ekstremt vigtigt at være rundet af andre ting end det mindset, der hersker i den rationelle erhvervslogik, for vi kan godt være mere til stede som mennesker, selv om vi har et ambitiøst og målrettet arbejdsliv, siger han.

Ord til arbejdsdagen Tommy Kjær Lassen er uddannet teolog og arbejdede nogle år som præst i en frimenighed på Tåsinge, men han ville noget andet end at tale for et lille publikum på ugens sidste dag, som han selv formulerer det at møde sin menighed i kirken på den kristne hviledag.

- Jeg vil gerne sige noget, der kan bruges på den første dag i ugen i stedet.

Vejen til det nuværende arbejdsliv, hvor Tommy Kjær Lassen arbejder fra sin virksomhed Stayhuman.dk i Hillerød som konsulent i erhvervlivet og underviser på CBS, gik over en erhvervsphd, hvor Tommy Kjær Lassen forskede i eksistens og selvledelse i det moderne arbejdsliv blandt ingeniører hos daværende DONG Energy, det nuværende Ørsted. I dag holder han oplæg, foredrag, workshops, seminarer og underviser i sin store passion, filosofi.

»I en krævende, professionel og teknologisk ledelsesvirkelighed er der mere end nogensinde brug for reflekterende leder, der kan tænke etisk og som er i god kontakt med deres personlige værdier«

Tommy Kjær Lassen i Filosofi for ledere Tommy Kjær Lassen i Filosofi for ledere - Meget filosofi er meget abstrakt, men jeg har fundet nogle fantastiske ideer hos både de gamle klassiske og de mere moderne tænkere, som er meget anvendelige i ledelse i dag. Det er rigtige stærke temaer, der har overlevet i flere 1000 år. De er ikke knægtet endnu, og det er fordi det stadig er stærkt at arbejde med, og det fik jeg lyst til at skrive en bog om, fortæller Tommy Kjær Lassen.

- Det eksistentielle fylder meget i bogen, fordi vi har godt af at konsultere de tanker. Det er en stor nydelse at fordybe sig i ideerne og filosofere over det at arbejde, skabe samfundet og det at være menneske, siger han.

Alt for effektive I følge Tommy Kjær Lassen er vi i vores professionelle liv alt for fokuseret på at være effektive. Han peger på, at mange ledere har et ressource- og nytteblik på alting og måske har mistet evnen til at være til stede.

»Hvis du finder ideer, der inspirerer dig, så stop op i din læsning og kast dig over dine egne tanker i stedet - i første omgang på papiret og i anden omgang i din ledelsespraksis.«

Tommy Kjær Lassen i Filosofi for ledere Tommy Kjær Lassen i Filosofi for ledere - Filosofi er ikke en metode men en måde at tænke på. I filosofien formulerer vi spørgsmål, og spørgsmål får os til at overveje muligheder og løsninger, som vi måske ikke lige havde tænkt på i første omgang, siger han.

Han kalder derfor sin bog for en »dannelsesledsager«, der nok skal læses langsomt over lang tid, og hvis man bliver inspireret, så kan man læse videre i nogle af de mange kilder, der også henvises til, lyder opfordringen. Bogen rummer også forslag til øvelser, hvor man kan arbejde med sig selv og træne den filosiske tilgang til sin ledelse.

Hvem er du? En af øvelserne handler om at afsøge: »Hvem er du som menneske?« Den går ud på at skrælle al fakta væk fra beskrivelsen af sig selv. Denne skribent er for eksempel kvinde, 55 år, uddannet journalist med en lang række arbejdsår og opgaver på C.V.'et, men hvem er du, når du ser bort fra alle de prædikater, spørger Tommy Kjær Lassen og opfordrer til at finde ind til sine personlige værdier, for at svare på: »Hvor meget »dig« er der dit lederskab?«

- Når du skræller alt væk, hvordan er du så? Hvordan er din måde at være på og hvad er vigtigt for dig?

Det er ikke en proces, der kommer let og hurtigt til en, forklarer han videre men med en filosofisk tilgang til ledelse, så kommer man i dybere kontakt med sine følelser og værdier.

Hjemmeside: http://stayhuman.dk/ Følelser og forretning Hvordan hænger det sammen med at skulle agere i den benhårde forretningsverden?

- Det er misforstået, at du skal være en hård business- mand. Den gode leder er i kontakt med sine følelser. Man skal selvfølgelig ikke holde op med at være rationel, men vi er på vej væk fra den rå maskuline magt med fokus på statussymboler og på vej hen mod en mere bæredygtig tænkning, der giver mere dybde, nærvær og mening i hverdagens ledelse, siger forfatteren og fortsætter:

- Som ny i lederopgaven er vi hurtige til at se os omkring og sige til os selv: »Hvad skal jeg gøre her«. Så ser man på, hvordan andre gør, men når man så kommer hjem, så kan man mærke, at det måske ikke helt var sådan, man selv synes en opgave skulle løses. Derfor skal du vælge at ville være dig selv og stå ved det, og det kan filosofien være med til, siger han.

Ro og dybde Som leder handler det om at være til stede og have god kontakt til sin dømmekraft, og det styrker en som leder, både når man skal eksperimentere i en usikker virkelighed for at finde nye veje, og når man har brug for at træffe beslutninger og stå fast.

- Vi har glemt at være til stede, og så bliver vi værktøjer i stedet for mennesker. Vi er nyttige, effektive og formålsstyrede, men filosofien giver en ro og dybde og træner ens indsigt og nærvær. Det er rigtig stærkt at have med sig i en hverdag, hvor man bliver udfordret hele tiden, siger Tommy Kjær Lassen.

- Jeg fornemmer, at der er en trend. Filosofi er et tungt ord, men jeg har prøvet at pakke det ud, så godt jeg kan, siger han.