Gubra er en virksomhed, der har specialiseret sig i at forske i medicin indenfor livsstilssygdomme som diabetes, fedme og fedtlever.

Sjællandske virksomheder er klar til finalen om erhvervspris

Erhverv - 11. marts 2021 kl. 16:00 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Fem virksomheder fra Sjælland og Lolland-Falster er med i opløbet om en række priser, når vinderen af "EY Entrepeneur of the Year" skal kåres den 18. marts. Forskningsvirksomheden Gubra ApS fra Hørsholm er nået hele vejen til finalen efter virksomheden i begyndelsen af december vandt den regionale finale i et felt med fire andre finalister fra Sjælland udenfor hovedstaden.

- Vi har haft et rigtig godt år, så vi har selvfølgelig håbet på at gå videre til finalen ligesom sidste år, sagde en af virksomhedens to stiftere Jacob Jelsing umiddelbart efter afsløringen. Finalen foregår torsdag den 18. marts, hvor de fire andre finalister fra Sjælland også har mulighed for at gå hjem med en række forskellige priser.

FAKTA Disse virksomheder nåede regionsfinalen

Gubra ApS, Hørsholm. Virksomheden er blandt andet specialiseret i forskning inden for fedme.

J. N. Meat ApS, Slagelse. Steakproducent.

Melitek A/S, Nørre Alslev. Producerer elastiske plastikprodukter til medicinalindustrien.

Scanmetals A/S, Slagelse. Genbrugsvirksomhed, der genanvender metalaffald.

Titan Containers A/S, Taastrup. Sælger og udlejer containere. De fire er steakproducenten J. N. Meat ApS fra Slagelse, Melitek A/S fra Nørre Alslev, der producerer elastiske plastikprodukter til medicinalindustrien, genbrugvirksomheden Scanmetals A/S i Slagelse, der genanvender metalaffald, og Titan Containers A/S, i Taastrup, som sælger og udlejer containere.

»EY Entrepreneur of the Year« uddeler priser inden for kategorierne Innovation, Sustainability og Muligheder i modgang. Ved landsfinalen findes også vinderne i specialkategorierne Start-up, Social Entrepreneur-ship, Future Impact og Life Sciences.

I finalen er Gubra ApS oppe imod Green Instrument A/S fra Nordjylland, SkatePro ApS fra Midtjylland, Nic. Christiansen Gruppen A/S, der blev regionsvinder i Syd- og Sønderjylland, Carl Hansen & Søn A/S fra Fyn samt European Energy A/S fra København.

»EY Entrepreneur of the Year« er en erhvervspris med lang historie. Konkurrencen blev første gang afviklet i USA tilbage i 1986, men i dag indledes den i 60 lande for at slutte med en international kåring i Monaco, hvor vinderen kan rejse hjem med titlen som verdens bedste entrepreneur.

For at komme med skal man eje eller være medejer af sin virksomhed, og den skal have vækstet med mindst 15 procent det seneste år. Det er regnskaberne fra den 31. marts 2019 frem til den 1. april 2020, der skal fremvise væksttallet på mindst 15 procent. Erhvervsprisen handler dog ikke kun om de kolde, økonomiske nøgletal, men også om lederens rolle og virksomhedens visioner.

»EY Entrepeneur of the Year« uddeles i samarbejde med Danske Bank, Dansk Industri, Mercedes, Vækstfonden og Connect Denmark. Sjællandske Medier bakker op om prisen som mediepartner.