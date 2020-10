De 10 sjællandske malermestre mener, at de har en fælles forpligtelse til at bekæmpe PCB på skoler, offentlige og private institutioner samt private boliger. Her er udskiftes der vinduer på Borup skole på grund af PCB. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Sjællandske malermestre tager kampen op mod den farlige miljøgift PCB

Erhverv - 07. oktober 2020

Selvom det er over 40 år siden, at det blev forbudt at anvende PCB i danske byggeprojekter, spøger den farlige miljøgift fortsat. I årene 1950-77 blev der nemlig brugt PCB i fugemasser, maling, gulvbelægninger, termoruder og kondensatorer til lysstofrør, som kan afdampe til indeluften og sprede sig til nærliggende materialer.

Ifølge den seneste kortlægning af problematikken fra Energistyrelsen og Miljøstyrelsen fra 2013 vurderes det, at der på landsplan findes PCB i mere end 75 procent af bygningerne, der er opført eller renoveret i perioden. Nu går 10 sjællandske malermestre forrest mod PCB-inficerede byggematerialer for et bedre og sundere indeklima.

Der sker sammen med virksomheden Sealing Group, der er specialister i PCB-forsegling, og som de seneste fem år har samarbejdet med Teknologisk Institut om at dokumentere deres forseglingsprodukt, der kan lukke PCB effektivt inde. Kammertest af forseglingsproduktet hos Teknologisk Institut gennem hele perioden viser, at det kan tilbageholde mindst 99 procent af PCB i kilden og en reduktion af PCB i den testede luft til under Sundhedsstyrelsens anbefalede aktionsværdi på 300 ng/m3.

- De seneste år har der været en omfattende kortlægning af PCB-problematikken, men hidtil har de traditionelle metoder til at fjerne PCB ofte været forbundet med milliondyre omkostninger til eksempelvis sanering, nedrivning og genhusning. Dertil er PCB både usynlig og lugtfri, hvilket samlet har gjort, at der ikke har været kutyme for at snakke højt om miljøgiften. Det vil vi gerne være med til at ændre ved at gøre kampen mod PCB til en maleropgave, der kan håndteres mere effektivt og simpelt en hidtil, siger Claus Bøgeskov, partner i Sealing Group, og fortsætter:

- Mens der herhjemme er relativ stor bevidsthed om asbest og radon, er der ofte ikke stor viden om PCB. Vi ser dog heldigvis, at der i Region Sjælland er en stigende tendens til, at der er kommet fokus på udfordringerne. Vi mener, at vi har en fælles forpligtelse til at bekæmpe PCB på skoler, arbejdspladser, hospitaler, offentlige og private institutioner samt i private boliger og bidrage til et sundere indeklima.

Kan håndteres løbende

Allan Tang De Feo Projektleder fra Hoverby AS er en af de malermestre, der er gået med i den fælles kamp som certificeret licenshaver. For Hoverby AS er det naturligt, at håndteringen bliver gjort til et malerarbejde. Eksempelvis giver det ifølge ham god mening, at boligforeninger indlægger en PCB-forsegling i forbindelse med istandsættelse af flyttelejligheder. På denne måde håndteres udfordringen, og problemet løses som en del af den løbende drift.

- Både ved almindelig malervedligeholdelse og ved renoveringsprojekter rundt i kommunerne er vi som malere i berøring med rigtig mange bygninger. Fordelen med forsegling er, vi kan påmale produktet på de inficerede områder, ligesom vi er vant til med almindelig vægmaling. Det er både en langt hurtigere og billigere måde end hidtil, blandt andet fordi forseglingen kan gennemføres, selv når bygningen er i drift siger Allan Tang De Feo.

PCB medfører ikke akut sygdom eller ubehag, men en påvirkning over længere tid vil influere immunsystemet, forplantningen og nervesystemet ved blandt andet at øge risikoen for skader på hud, lever, hormonsystem, ligesom PCB som stofgruppe også fremgår på listen over de 12 mest kræftfremkaldende stoffer.