Sjællandske Medier køber sig til flere aviser i Nordsjælland

Dermed vil Sjællandske Medier fremover nå godt en million ugeavislæsere hver uge.

- Med overtagelsen af Politikens Lokalavisers nordsjællandske ugeaviser styrker vi vores muligheder for at nå alle sjællændere med vores udgivelser.

- Det er en stor dag for Sjællandske Medier, siger formanden for Sjællandske Medier, Niels Jørgen Hansen, i pressemeddelelsen.

Med salget af de nordsjællandske ugeaviser udgiver Politikens Lokalaviser ikke længere ugeaviser på Sjælland.

Bestyrelsesformanden hos Politikens Lokalaviser, Stig Kirk Ørskov, konstaterer, at der er behov for konsolidering på ugeavismarkedet for at skabe forudsætningen for langsigtet økonomisk bæredygtighed.

- Det er selvsagt med vemod, at vi nu siger farvel til vores sjællandske ugeaviser. Vi har været stolte ejere af ugeaviserne og har glædet os over at kunne bidrage til den lokale oplysning og det lokale demokrati.

- Men konsolidering er en forudsætning for langsigtet økonomisk bæredygtighed i dette marked. Da lokaljournalistik er selve omdrejningspunktet for Sjællandske Medier, er det oplagt, at det netop er her, konsolideringen sker, siger Stig Kirk Ørskov i pressemeddelelsen.

Sjællandske Medier overtager de nordsjællandske ugeaviser fra 1. januar 2020. Den endelige pris for overtagelsen er endnu ikke fastlagt.