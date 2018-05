2018-byggeprojekterne i Region Sjælland er på nuværende tidspunkt national højdespringer. Det glæder Jesper Toftebjerg-Andersen, der er formand for Dansk Byggeri Sjælland. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Sjællandsk byggeri er højdespringer

Erhverv - 17. maj 2018 kl. 05:45 Af Else Damsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byggeprojekter for 95 milliarder kroner forventes startet i Danmark i 2018. I 1. kvartal er der allerede startet projekter for 24,7 milliarder kroner, så der er mere end godt gang i byggeriet.

Specifikt for Region Sjælland viser den nye prognose »Trends for byggebranchen Q1 2018« fra Byggefakta A/S, at regionen repræsenterer de tre største nationale projekter, der allerede er taget hul på i år. Det er Asnæsværket ved Kalundborg, Greve Distributions Center og Ny Retspsykiatri Sct. Hans i Roskilde. Tilsammen repræsenterer de tre projekter værdier for 2,4 milliarder kroner.

Sammenligner man prog­nose-tallene for hele 2018 med de realiserede tal for 2017, viser det en stigning i Region Sjælland på 68 procent. Det betegner Byggefakta A/S som »hidtil uset vækst«.

Og det på trods af, at den forventede start for det nye Sjællands Universitetshospital i Køge er ændret til 2019.

Til gengæld er opstarten på Ny Storstrømsbro fremrykket, og der forventes samlet igangsat projekter for yderligere cirka 1,3 milliarder kroner i forhold til seneste prognose. Det betyder, at der i Region Sjælland i 2018 forventes startet byggeprojekter for lige godt 13 milliarder kroner, hvoraf der i 1. kvartal allerede er realiseret projekter for 5,4 milliarder kroner.

Hos Dansk Byggeri er der glæde over prognosen.

- Det er fantastisk dejligt, siger formanden for Danske Byggeri Sjælland Jesper Toftebjerg-Andersen.

Han vurderer, at man vil se samme konjunkturer to år frem, men der er en bagside af medaljen:

- Vi har svært ved at skaffe arbejdskraft. Det er udfordringen, men er der penge til projekterne, så betyder det blot, at bygherrerne skal indstille sig på, at projekterne tager lidt længere tid.

