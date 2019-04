Møns Klint er en af de attraktioner, der bliver slået på i markedsføringen af Sjælland overfor tyskerne. Foto: Thomas Olsen

Sjælland skal tale med én stemme i Tyskland

Erhverv - 11. april 2019 kl. 05:47 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tyskerne bliver mere og mere glade for at holde ferie i Danmark. En ny analyse af tyskernes ferieønsker viser, at 21,2 procent gerne vil holde ferie i Danmark inden for de næste tre år. Omregnet svarer det til over 13 millioner tyskere over 14 år, og det er det højeste niveau siden 2004.

Men i stedet for, at tyskerne gør, som de plejer, og plotter Blåvand eller Bornholm ind på gps'en i BMW'en, skal de have øjnene op for Sjællands mange feriekvaliteter.

- Vi skal have en større bid af kagen på Sjælland, og det skal vi opnå ved at slå kræfterne sammen. Hernede har vi i forvejen et glimrende samarbejde med turistbranchen på Lolland-Falster. Nu udvider vi samarbejdet til at omfatte hele Sjælland, oplyser Mike Olesen, marketingchef i VisitSydsjælland-Møn A/S.

Han påpeger, at tyskerne betragter Sjælland som én stor ø, og det virker forvirrende på dem, at turisterhvervet på Sjælland taler med flere stemmer i markedsføringen.

Derfor har de sjællandske turistaktører for første gang dannet fælles front og sammen skabt en reklamekampagne målrettet det tyske marked. Deltagerne er VisitSydsjælland-Møn A/S, VisitLollandFalster, VisitVestsjælland, Wonderful Copenhagen, VisitOdsherred, VisitNordsjælland, VisitDenmark, Region Sjælland og Scandlines. Kampagnen har et budget på to millioner kroner.

- Det er ikke set før, at stort set alle de store turismeaktører på Sjælland går sammen. Fordelen ved, at vi går sammen, er klar: Ved at pulje vores midler, får vi et meget større budget og kan derfor tale med en markant stemme i de tyske medier, siger Mike Olesen.

