Sikkerhedsvagter er ikke store dørmænd med tatoveringer

08. april 2021 kl. 12:59

Af Anders Spanggaard En sikkerhedsvagt er ikke kun en mand, der ved nattetide går rundt og holder øje på store fabriksarealer eller byggepladser. Det kan også være en mand eller kvinde, som i sit vagtarbejde passer på mennesker med en psykiatrisk diagnose.

Når psykiatriske hospitaler og bosteder benytter sig af eksterne vagtfirmaer til opsyn om natten, er det med beboernes tryghed for øje. Det er nemlig vigtigt, at der hele tiden er nogen, der kan tilkalde hjælp eller blot lægge øre til beboernes kvaler.

Mike Pedersen har i syv år arbejdet som vagt indenfor psykiatrien. Han er ansat hos JP Vagt i Hvidovre og arbejder på et bosted for dobbeltdiagnosticerede, det vil sige mennesker med både en psykisk lidelse og et misbrug.

- Jeg arbejder som nattevagt på et bosted, hvor beboerne kan komme og gå, som de vil. Vores opgave er at holde ro og orden, når det daglige personale er gået hjem. Vi skal sørge for, at beboerne har det godt, og vi er klar til at tilkalde ambulance, hvis der bliver brug for det, siger Mike Pedersen, og fortsætter:

- Nogle gange har beboerne bare brug for en, der lytter. Vi skal ikke forbedre dem eller for eksempel holde styr på, om de tager deres medicin, så vi kan få nogle uformelle snakke om, hvad end de har brug for at komme ud med.

Ikke medicin og pleje Jack Pedersen er direktør i JP Vagt. Han forklarer, at vagternes primære opgave er at passe på personalet og beboerne.

- Beboernes medicin og personlige pleje rører vi ikke ved. Men det kan jo galt, hvis en beboer ikke har taget sin medicin. Mine folk kan med deres erfaring straks mærke, hvis en beboer begynder at opføre sig anderledes. Nogle af dem kan blive meget udadreagerende, og der gælder det om at lytte og tale situationen ned, inden det bliver voldsomt, forklarer Jack Pedersen.

Han tilføjer, at vagterne derudover tager sig af en række praktiske opgaver som eksempelvis at lave lave kaffe og rydde op, hvis der er behov for det.

Jack Pedersen er glad for, at hans ansatte kan være med til at skabe tryghed i institutionerne, men han har også oplevet en del skepsis.

- Jeg tror, at mange forestiller sig, at sikkerhedsvagter er sådan nogle dørmænd med store tatoveringer, der smider rundt med folk. Sådan er det selvfølgelig ikke. Magtanvendelse er absolut sidste udvej for os, og vores medarbejdere er uddannede i konfliktnedtrapning. Vi oplever, at det sundhedsfaglige personale bliver positivt overraskede over os, og vi har fået opbygget et rigtig godt samarbejde med dem, forklarer han.

Skulle slå ham ihjel For Mike Pedersen er netop vagtopgaver indenfor psykiatrien en mulighed for at hjælpe andre, der har det svært. Han bruger sin erfaring med blandt andet konfliktnedtrapning til at standse uroligheder, inden de eskalerer, og det kan nogle gange kræve utraditionelle metoder.

- Der var en nat, hvor en beboer var meget konfliktsøgende. Han var frustreret og nærgående og endte med at stå og råbe, at jeg skulle slå ham ihjel, for han ville ikke leve mere. Der slog jeg lige bremsen i og sagde, at jeg syntes, vi skulle gå ud og tage en smøg. Det følte jeg, at vi begge havde brug for, fortæller Mike Pedersen om en sine nattevagter.

Han er glad for sit arbejde, fordi han føler, at det giver ham mulighed for at gøre en forskel for andre mennesker.

- Den omtalte nat får vi talt om, hvordan han har det, og til sidst falder han til ro, og jeg får lagt ham i seng. Et par timer senere kommer han så ud og undskylder. Jeg fortæller ham, at han ikke skal undskylde for sine følelser, og at han altid er velkommen til at komme og snakke med mig. Som vagt lærer man virkelig de her mennesker at kende, og det gjorde, at jeg var i stand til at hjælpe ham. Det var en en stor tilfredsstillelse.