Se billedserie Bovierans koncept med seniorboliger omkring en indendørs vinterhave har vist sig at være populært. Billedet her er fra indvielsen af bofællesskabet i Nærheden i Hedehusene, hvor de første beboere flyttede ind i efteråret. Foto: Bovieran Danmark

Seniorboliger er det nye sort

Erhverv - 01. februar 2021 kl. 07:01 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Seniorboliger og seniorbofællesskaber er fremtiden, og ikke kun for de personer der flytter ind i dem. De er også blevet interessante for investorer, som leder efter nye områder, hvor de kan stille deres kapital til rådighed i forventning om et højt afkast.

Læs også: Padel er blevet et investeringsemne

- I 2020 var afkastet på seniorboliger på 4,5 procent, og det er højere end for kontor, detail og boliger. Især hotel og detail er blevet mere usikkert at investere i efter sidste år, siger Dragana Marina, analysechef hos erhvervsejendomsrådgiveren CBRE.

Men sådan har det ikke altid været. Det er først inden for de senere år, at seniorboliger set med investorøjne er blevet til andet end et nicheområde herhjemme, mens det i lande som Finland og Sverige har været langt mere normalt for private virksomheder at tilbyde tjenesteydelser til seniorer.

- I 2015 kom der en lovændring, så man som operatør ikke længere også skal være ejer af ejendommen. Investorer ønsker ikke at være operatører, så det ændrede meget, siger Dragana Marina.

Stigende behov Hovedårsagen til at seniorboliger er en god investering, er den demografiske udvikling. For tiden udgør de over 65-årige en femtedel af befolkningen i Danmark, men det tal vil kun stige, og i 2060 kan det være op til en fjerdedel, der er seniorer.

Med andre ord kan seniorboliger siges at være en fremtidssikker investering, selv om den teknologiske udvikling vil det gøre det muligt for de ældre at blive boende hjemme i længere tid. Til gengæld er der en tendens til, at flere ældre sælger huset og flytter i noget mindre, så det forventes, at efterspørgslen efter seniorboliger vil stige i de kommende år.

- Vi kan se, at folk sælger deres hus eller lejlighed og flytter i seniorbolig. Det frigiver kapital, så de også kan tage ud at rejse, siger Dragana Marina.

Folk lå i køen Den stigende interesse for seniorboliger i Danmark kan i høj grad mærkes hos Bovieran, som i 2020 indviede seniorboliger i Frederikssund og i Nærheden i Hedehusene. Derudover har Bovieran solgt seniorboliger i Ishøj, Frederiksværk og Helsingør og er på vej med projekter i Solrød og Helsinge.

- Vi har oplevet en overvældende stor og positiv interesse. Da vi åbnede for salget til Nærheden, lå folk i kø, fordi de var så forhippet efter at få en bolig. I Helsingør måtte vi på grund af corona gøre ansøgningen elektronisk, og her har vi kun en lejlighed tilbage. Derudover står der folk på venteliste til Nærheden, Frederikssund og Helsingør, siger Susanne Joseph Schou, markedschef hos Bovieran.

Bovierans seniorboliger sælges som andelsboliger og drives af andelsboligforeninger.

- Vi er i princippet ude, når vi afleverer nøglerne til andelsboligforeningen. Vi har valgt at sælge dem som andelsboliger i stedet for som lejeboliger, da det er vores erfaring, at det fungerer godt med fællesskabstanken at være ejer, siger Susanne Joseph Schou.

Flere fordele Ved at sælge seniorboligerne som andelsboliger bliver det ifølge Susanne Joseph Schou også lettere at få et lån, da det kan optages som et fælleslån gennem andelsboligforeningen.

- Det kan være en udfordring for nogle seniorer at få et lån til en ejerlejlighed, og det er ikke lige let alle steder i landet. I Bovieran betaler man 25 procent i andel og optager resten som lån, siger hun.

Endelig er der det sociale aspekt ved at bo sammen med andre jævnaldrende. Realdania offentliggjorde sidste år en undersøgelse, der viste, at ældre i seniorbofællesskaber havde følt sig mindre ensomme under coronanedlukningen end andre ældre.

- Vi skaber rammerne, og så er det op til foreningen at udfylde dem. Tit har folk allerede mødtes, da de stod i køen eller i de Facebook-grupper, der er blevet oprettet inden indflytningen, men boligerne er også indrettet sådan, at man kan lukke hoveddøren og være sig selv, hvis det er det, man har behov for, siger Susanne Joseph Schou.

