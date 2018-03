Selvstændige vil selv tilrettelægge arbejdslivet

- For to år siden besluttede min hustru og jeg, at jeg skulle starte som selvstændig. Jeg var konceptudvikler hos Nestlé, og det gad jeg ikke længere, siger Benny Friis og fortsætter:

- Jeg gider ikke rejse rundt. Vi har et lille barn, der blev født for to et halvt år siden. Jeg vil hellere selv kunne tilrettelægge mit arbejdsliv. Derfor valgte jeg at blive selvstændig, fortæller Benny Friis, der nogle år forinden havde overtaget sin mors køkken.