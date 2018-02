Selvkørende traktorer og elbiler skal fremtidssikre Danfoss

Det siger topchef Kim Fausing fra Danfoss, som torsdag har fremlagt regnskab for 2017.

Mens salget af kendte Danfoss-produkter som termostater vokser, så bruger virksomheden også flere penge på at finde på nye produkter og forretningsområder.

Her lå omsætningen ti procent højere på 43 milliarder, mens det blev til et resultat efter skat på 3,3 milliarder kroner. Det er 13 procent højere end i 2016.

- Vi er mest glade for, at vi aldrig har investeret så meget i fremtiden, som vi har gjort i 2017, siger Kim Fausing, som tilføjer, at det især er de helt store trends med digitalisering og elektrificering, hvor Danfoss øjner muligheder.

- For eksempel har vi en ny forretning, der hedder Danfoss Silicon Power, der laver den grundteknologi, man har brug for inden for elektrificering, om det så er til skibe eller biler eller andet, siger han.

Ifølge finansdirektør Jesper Christensen er der allerede Danfoss-komponenter i 25 millioner elbiler i dag.

- Der sker meget med elektrificeringen af transport, og der bliver et endnu større marked for os i fremtiden, siger han.

Kim Fausing nævner også et sats på selvkørende landbrugsmaskiner. Danfoss har lige præsenteret det første koncept til, hvordan en traktor kan styres førerløst, fortæller han.

- Det er jo virkelig noget, som vi ser store muligheder i i fremtiden, siger Kim Fausing.

Også internt satser Danfoss på nye digitale løsninger, der skal lette produktionen og mindske omkostningerne. Det sker for eksempel med brug af 3D-printere i produktionen.

- I dag kan vi printe ting i metal såvel som i plastic, siger han.

Ifølge finansdirektør Jesper Christensen brugte Danfoss 1,7 milliarder kroner på innovation i 2017. Det er en stigning på 100 millioner kroner i forhold til 2016.

Danfoss udvikler ikke bare selv, men har også opkøbt flere mindre virksomheder, som er stærke inden for de nye områder. Blandt andet finske Visedo, der er specialiseret i elektrificering af skibe.